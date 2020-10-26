Alison sofre joelhada, será avaliado e vira dúvida no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O volante Alison sofreu uma joelhada na crista ilíaca, região que fica na altura do abdômen, durante a derrota por 3 a 1 sofrida pelo Santos diante do Fluminense, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, e é dúvida para o compromisso do Peixe nesta quarta-feira (28), contra o Ceará, pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador será avaliado pelo Departamento Médico santista no retorno do elenco às atividades, nesta segunda-feira (25), no CT Rei Pelé.

Depois de cinco jogos fora, por conta de uma periostite, por sobrecarga na perna direita, o camisa 5 saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo e foi substituído, lesionado, por Marcos Leonardo aos 32 minutos da etapa final.