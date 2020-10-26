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Alison sofre joelhada, será avaliado e vira dúvida no Santos

Volante saiu do banco e atuou apenas 17 minutos da derrota santista para o Fluminense, neste domingo (25)...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 21:17

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 21:17

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Alison sofreu uma joelhada na crista ilíaca, região que fica na altura do abdômen, durante a derrota por 3 a 1 sofrida pelo Santos diante do Fluminense, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, e é dúvida para o compromisso do Peixe nesta quarta-feira (28), contra o Ceará, pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O jogador será avaliado pelo Departamento Médico santista no retorno do elenco às atividades, nesta segunda-feira (25), no CT Rei Pelé.
Depois de cinco jogos fora, por conta de uma periostite, por sobrecarga na perna direita, o camisa 5 saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo e foi substituído, lesionado, por Marcos Leonardo aos 32 minutos da etapa final.
Um dos líderes santistas, Alison tem sofrido com uma série de problemas físicos nesta temporada. Antes da joelhada e periostite, o jogador também teve que se recuperar de traumas na canela e joelho.

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