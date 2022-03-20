Alison sofre grave lesão e volta ao Santos pode não acontecer mais

O volante Alison já estava com tudo praticamente acertado para deixar o Al-Hazem, da Arábia Saudita, e retornar ao Santos para reforçar o elenco de Fábian Bustos.Uma infelicidade em sua última partida pelo campeonato local, no entanto, pode adiar o sonho de boa parte do torcedor alvinegro de ver o antigo capitão e dono da camisa 5 de volta à Vila.Alison lesionou o joelho ainda no primeiro tempo do duelo contra o Al Ittihad, e está com suspeita de lesão ligamentar no ligamento cruzado anterior.