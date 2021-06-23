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Alison pode ser a novidade do Santos para o confronto contra o Grêmio

Volante não jogou no final de semana o clássico contra o São Paulo por estar suspenso...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 20:30

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 20:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesta quarta-feira, o Santos realizou no Sul seu último treino antes da partida contra o Grêmio, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro que ocorrerá amanhã. A atividade aconteceu no CT do Internacional.Para o confronto, o Peixe conta com dois importantes reforços: o volante Alison, que cumpriu suspensão contra o São Paulo no último final de semana, tem condições de jogo e pode ser titular mesmo com a boa atuação de Camacho no clássico; e o meia Carlos Sánchez, que após mais de oito meses se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, deve ficar no banco de reservas. Os dois atletas são líderes do elenco santista.Por outro lado, o goleiro John sofreu uma entorse no joelho e não viajou para Porto Alegre. João Paulo é o favorito para ficar com a vaga no gol.Para o duelo contra o Grêmio, o Peixe deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Camacho), Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

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