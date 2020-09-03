Alison lamenta empate e comenta sobre o pênalti: 'Não foi intencional'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos empatou com o Vasco, por 2 a 2, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O gol de empate do Cruzmaltino saiu após um pênalti marcado pelo VAR depois da bola bater no braço do volante Alison. Após o jogo, o camisa cinco santista admitiu o toque, mas garantiu que foi intencional.

- Não estou aqui para reclamar de arbitragem. No lance, a bola realmente tocou no meu braço. Assumo essa responsabilidade. Claro que não foi intencional, mas a bola acabou batendo no meu braço - afirmou à TV Globo.

Apesar do resultado ruim, o jogador destacou o pensamento da equipe e a luta pela vitória. Capitão do Peixe, ele já projeta o jogo diante do Ceará, fora de casa, no sábado, às 21h.

- A gente precisava muito da vitória. Entramos com esse pensamento. Buscamos a vitória o tempo todo. Infelizmente, não conseguimos. Não podemos ficar nos lamentando. Temos jogo no fim de semana - finalizou.