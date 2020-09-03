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futebol

Alison lamenta empate e comenta sobre o pênalti: 'Não foi intencional'

Volante admite toque no braço em pênalti marcado para o Vasco após revisão no VAR. Camisa cinco lamentou o empate, mas já pensa no próximo jogo, diante do Ceará...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 23:57

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 23:57
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos empatou com o Vasco, por 2 a 2, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O gol de empate do Cruzmaltino saiu após um pênalti marcado pelo VAR depois da bola bater no braço do volante Alison. Após o jogo, o camisa cinco santista admitiu o toque, mas garantiu que foi intencional.
- Não estou aqui para reclamar de arbitragem. No lance, a bola realmente tocou no meu braço. Assumo essa responsabilidade. Claro que não foi intencional, mas a bola acabou batendo no meu braço - afirmou à TV Globo.
Apesar do resultado ruim, o jogador destacou o pensamento da equipe e a luta pela vitória. Capitão do Peixe, ele já projeta o jogo diante do Ceará, fora de casa, no sábado, às 21h.
- A gente precisava muito da vitória. Entramos com esse pensamento. Buscamos a vitória o tempo todo. Infelizmente, não conseguimos. Não podemos ficar nos lamentando. Temos jogo no fim de semana - finalizou.
Com o empate, o Santos fica na 11ª posição, com oito pontos.

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