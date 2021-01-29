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futebol

Alison garante condição física ideal para a final: "Estou 100%"

Volante voltou aos treinos apenas na segunda após quarentena pela Covid-19...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 16:46
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A presença de Alison na final da Libertadores era a grande dúvida de todo o santista. O volante teve Covid e, mesmo liberado, não era certeza de estar nas condições físicas ideias. O próprio capitão santista fez questão de tranquilizar os torcedores e garantir que está 100%, em entrevista coletiva nesta sexta.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Eu estou bem. Acabei testando positivo no dia 15. Cumprimos todo o protocolo corretamente, com o apoio do clube. Fiz os exames que tinham de ser feitos, estou me sentindo bem, já venho treinando desde segunda com o grupo. Estou 100% - afirmou o volante.
O capitão do Peixe testou positivo no dia 15 de janeiro e voltou aos treinos na segunda-feira, depois de cumprir os 10 dias de quarentena. No entanto, a presença dele na partida ainda era incerta até essa decisão da Conmebol.Alison cumpriu todos os protocolos da Conmebol, mas testou positivo no último teste de PCR. O Santos argumentou com a entidade que o volante não tem mais sintomas, nem chance de transmitir, sendo um falso positivo.
O volante deve ser titular do Santos na final contra o Palmeiras, na grande final da Copa Libertadores da América. A partida será nesta sábado, 17h, no Maracanã.

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