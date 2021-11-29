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Alexia Putellas, do Barcelona, vence a Bola de Ouro e é eleita a melhor jogadora do mundo

Jogadora espanhola conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez, e dedicou o prêmio ao seu pai, já falecido, e às companheiras de clube...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 19:04

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 19:04

A atacante espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo ao conquistar a Bola de Ouro nesta segunda-feira. Campeã da Champions League, do Campeonato Espanhol e da Copa da Rainha, a atleta já havia sido eleita a melhor jogadora da Europa pela Uefa.Em seu discurso, Alexia Putellas dedicou o prêmio às suas companheiras de Barcelona, clube pelo qual conquistou a tríplice coroa nesta temporada (Champions, Liga e Copa).
– Estou emocionada, que momento especial para mim. É muito especial ter aqui na plateia minhas colegas, vivemos tantas coisas juntas, e passar agora por esse momento me deixa muitíssimo feliz. Gostaria de começar agradecendo a todas as minhas colegas, com quem joguei ao longo da carreira e aquelas com quem jogo hoje. É um prêmio individual mas eu divido com vocês - disse a jogadora do Barcelona.
Além de agradecer às jogadoras do Barcelona, Putellas também dedicou o prêmio ao seu pai, Jaume Putellas, falecido em 2012.
- Gostaria de dedicar esse troféu a uma pessoal que foi e sempre será muito especial para mim, pela qual faço tudo. Espero que você esteja muito orgulhoso da sua filha, meu pai, onde você estiver - concluiu.
Para vencer a Bola de Ouro, Putellas superou as suas companheira de Barcelona Jenniffer Hermoso e Lieke Martens, além de Sam Kerr, do Chelsea, e Vivianne Miedema, do Arsenal.
Alexia Putellas, que já havia sido a eleita pela Uefa a melhor jogadora da temporada europeia em agosto, é considerada a grande favorita para faturar o Fifa The Best no dia 17 de janeiro de 2022.
Crédito: AlexiaPutellasfoieleitaamelhorjogadoradomundo(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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