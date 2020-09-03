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futebol

Alexandre Tam é emprestado pelo Santos ao Confiança, e disputará a Série B

Prata da casa fez parte do elenco principal do Peixe na última temporada, mas estava treinando com a equipe B em 2020...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 18:50
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Alexandre Tam, que integrou o elenco profissional do Santos em 2019, com o técnico Jorge Sampaoli, foi emprestado ao Confiança, do Sergipe, até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021.
O atleta de 21 anos não teve espaço com Jesualdo Ferreira nem Cuca nesta temporada e estava trainando com a equipe B do Peixe. No clube desde o sub-11, o jogador passará pelo seu empréstimo. O seu vínculo com o Alvinegro Praiano tem duração até abril de 2022. Embora tenha se juntado aos profissionais na última temporada, Tam não entrou em campo. Ele foi relacionado em dez ocasiões, mas sempre permanecendo no banco de reservas.
O Confiança é o 14º colocado da segunda divisão do Brasileiro, com apenas uma vitória conquistada em seis jogos disputados.

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