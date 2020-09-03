Alexandre Tam é emprestado pelo Santos ao Confiança, e disputará a Série B

O atacante Alexandre Tam, que integrou o elenco profissional do Santos em 2019, com o técnico Jorge Sampaoli, foi emprestado ao Confiança, do Sergipe, até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021.

O atleta de 21 anos não teve espaço com Jesualdo Ferreira nem Cuca nesta temporada e estava trainando com a equipe B do Peixe. No clube desde o sub-11, o jogador passará pelo seu empréstimo. O seu vínculo com o Alvinegro Praiano tem duração até abril de 2022. Embora tenha se juntado aos profissionais na última temporada, Tam não entrou em campo. Ele foi relacionado em dez ocasiões, mas sempre permanecendo no banco de reservas.