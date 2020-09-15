Alexandre Mattos reforça legado no Palmeiras: ‘Base forte nasceu na minha sala’

Crédito: Gabriel Amorim/Reprodução

O diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos, lançou nesta terça-feira (15), em São Paulo, o livro em que conta um pouco da sua carreira como dirigente de futebol. Mattos teve um de seus maiores momentos profissionais no comando do futebol do Palmeiras, local em que trabalhou do início de 2015, com Paulo Nobre, até o fim do ano passado, na gestão de Maurício Galiotte.

O dirigente está satisfeito em ver o desempenho das Crias da Academia entre os profissionais e lembra que o trabalho começou com a chegada dele.

– O Palmeiras passou anos, talvez, toda sua história, sem dar excelência e importância para a categoria de base. Esses meninos não apareceram agora. Essa base foi construída na minha sala. Com João Paulo (Sampaio), Cícero (Souza). As pessoas confundem, tem que entender que quem coloca jogador para jogar é o treinador e sua comissão técnica. O Palmeiras tratava sua base assim: “não vamos viajar porque viagem é custo”. Com a minha entrada, é vamos ”viajar porque viagem é investimento”, e o Palmeiras viaja hoje com todas as suas categorias, quatro vezes por ano – afirmou.– A categoria de base foi formatada e feita durante esses cinco anos. E ninguém está mais alegre de ver um Patrick (de Paula), de ver um (Gabriel) Menino, de ver um (Gabriel) Veron, do que eu. Porque aquilo ali foi feito sob a minha gestão. Agora, colocar para jogar, não é com o diretor de futebol. – finalizou Mattos.

O mineiro deixou o Palmeiras no final de 2019, após ver a sua imagem ficar muito desgastada na torcida alviverde e no próprio ambiente interno do clube. O aprendizado dos momentos de pressão e protestos estão no livro.

– Essa parte da comunicação é absolutamente mentira. Isso não é minha área. Da mesma maneira, naquele momento, do olho do furacão, me acusaram de convite de festa, que eu não convidei ex-atleta para o aniversário. Isso aí não é minha área. Não tenho interferência nenhuma nela. Sou uma pessoa extremamente humana. Se hoje a Chapecoense falou muito que o Palmeiras ajudou, tem muito da minha participação nisso. Só um exemplo aqui, mas tiveram vários.

O livro de Alexandre Mattos traz passagens das grandes contratações que ele fez pelo Palmeiras, além de depoimentos exclusivos de Cuca, Gabriel Jesus, Zé Roberto, Paulo Nobre e Maurício Galiotte. O livro termina com agradecimentos especiais para Leila e José Roberto Lamacchia, donos da Crefisa e da FAM, patrocinadoras do Alviverde.Tudo começa com um sonho