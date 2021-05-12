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futebol

Alexandre Mattos, ex-diretor do Palmeiras, afirma que Dudu ‘está voltando’

Ex-dirigente do Verdão foi o responsável pela contratação do atacante em 2015, e tornou-se amigo pessoal do jogador nos cinco anos que estiveram juntos no clube
...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 20:05
Crédito: Cesar Greco/Fotoarena
O ex-diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou que Dudu está voltando ao clube, após empréstimo ao Al Duhail, do Qatar. O comentário foi feito em resposta ao pedido de um torcedor no Instagram, rede social em que o dirigente é bastante ativo e costuma interagir com fãs.
>> ATUAÇÕES: Veiga decide e é o craque da vitória do Palmeiras em Quito
Caso não façam isso, o atleta poderá retornar a partir de 1 de julho, quando seu vínculo temporário com os qataris se encerra. Contudo, se optarem pela manutenção do camisa 77, terão mais 15 dias para enviar o pagamento à vista ao Verdão e, desta forma, Dudu será jogador do Al Duhail em definitivo. O Palmeiras até agora está “no escuro” e não possui sinalização se a compra será realizada ou não.

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