Alexandre Mattos, ex-diretor do Palmeiras, afirma que Dudu ‘está voltando’

O ex-diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou que Dudu está voltando ao clube, após empréstimo ao Al Duhail, do Qatar. O comentário foi feito em resposta ao pedido de um torcedor no Instagram, rede social em que o dirigente é bastante ativo e costuma interagir com fãs.

Caso não façam isso, o atleta poderá retornar a partir de 1 de julho, quando seu vínculo temporário com os qataris se encerra. Contudo, se optarem pela manutenção do camisa 77, terão mais 15 dias para enviar o pagamento à vista ao Verdão e, desta forma, Dudu será jogador do Al Duhail em definitivo. O Palmeiras até agora está “no escuro” e não possui sinalização se a compra será realizada ou não.