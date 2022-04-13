Alexandre Mattos diz que Cruzeiro 'faltou com a verdade' em nota sobre saída de Vitor Roque para o Athletico

A saída de Vitor Roque, de 17 anos, do Cruzeiro para o Athletico-PR, abriu uma rusga entre o clube mineiro, o empresário do jogador, André Cury, e o diretor de futebol do Furacão e ex da Raposa, Alexandre Mattos. O time mineiro emitiu uma nota (leia abaixo), no início da noite desta terça-feira, explicando a sua visão da ida do atacante para a equipe do Paraná e com muitas críticas. Segundo o relato do Cruzeiro, Vitor Roque abandonou o clube, ao deixar Belo Horizonte rumo a Curitiba, no domingo, 10 de abril, já que o jogador ainda estava sob contrato e tinha compromissos a cumprir com a Raposa. Na mesma nota, a equipe celeste descreve como “obscena” a ética do agente de Roque, André Cury, e afirma que Mattos, que trabalhou no clube azul até o fim do ano passado quando foi desligado por Ronaldo e sua equipe, saiu do Cruzeiro com informações privilegiadas da situação contratual do jogador, que tinha uma multa de R$ 24 milhões para o mercado nacional e 300 milhões de euros para times do exterior, além de saber do seu salário, na casa dos R$ 18 mil mensais. Mattos se pronunciou sobre o caso e em entrevista à Rádio Nova Morada, de São Paulo, rebateu o Cruzeiro dizendo que a nota “falta com a verdade” sobre ter tido informações privilegiadas sobre Vitor Roque e ter usado isso para contratar o jogador, que deve ser apresentado em breve. - O Vitor Roque queria deixar o Cruzeiro. O Athletico-PR teve a informação sobre Roque no dia 10, domingo, pois o Cruzeiro queria o Jajá (atacante) e Zé Ivaldo (zagueiro). O Ronaldo e o Paulo André me procuraram e falaram em fazer um acordo pelo Vitor Roque. “Me paga 40 milhões e coloca Zé Ivaldo e o Jajá no negócio”. Eu procurei o presidente (Mário Celso) Petraglia e comuniquei ele do fato. Ele me disse que poderia fazer uma contraproposta. Daí, procurei o André Cury, que me disse: "Ele não vai ficar no Cruzeiro. Ele vai ficar no sul ou em São Paulo" - disse, sem citar que Red Bull Bragantino e Internacional eram os times interessados em Vitor Roque. Mattos prosseguiu, afirmando que Cury havia dito a ele que os clubes iriam pagar a multa rescisória no valor de R$ 24 milhões e tirar o jogador da Toca da Raposa. - Os clubes vão pagar a multa. Não vão comprar”. Eu tive a informação pelo empresário do jogador. Assim que soube disso, o presidente mandou eu ligar no Cruzeiro, pediu para falar que temos interesse no jogador e ainda emprestamos Zé Ivaldo e o Jajá, mas que não poderia pagar os R$ 40 milhões e sim o valor da multa - complementou. O enredo da saída de Roque do clube mineiro ficou ainda mais incrementado, pois segundo Mattos, não foi o Furacão que pagou a multa de saída e sim o próprio jogador, algo que a lei permite se existe um valor pré-determinado para saída em contrato. Assim que soube desse contexto, Mattos acionou o jogador e apresentou o projeto do Athletico. - O próprio jogador manifestou interesse no projeto do Athletico. O próprio jogador pagou a multa. O Athletico não fez nada fora da lei. Se houve erro do Cruzeiro, se não fizeram antes uma mudança no acordo, aí tem de se perguntar ao Cruzeiro. Se esta na lei, se o Cruzeiro achou que não foi justo, eles têm de responder, pois eles tiveram muitas oportunidades de mudar o contrato do jogador - explicou Mattos, que se dirigiu diretamente ao Cruzeiro sobre a nota e até relatou sobre como Vitor Roque foi parar na Raposa, depois de sair de forma polêmica do América-MG, o que quase gerou uma punição ao time celeste, em 2019. - É faltar com a verdade. Eu não conhecia o contrato do Vitor Roque. Quando eles se referem ao trabalho que realizava no clube, eu estava em Boston fazendo o primeiro contrato com alguns atletas para o Cruzeiro.. Não sabia do valor da multa. Se houve um caso de saída estranha foi quando o jogador saiu do América de forma antiética. O Cruzeiro quase foi punido, pois aí sim fez algo fora da moralidade. Nosso caso foi algo dentro da lei. Não foi por falta de FGTS, de salários atrasados. O jogador foi lá e pagou. Não esta certo direcionar a culpa para terceiros. Eu ia ao Cruzeiro e não recebi nenhuma ligação do Ronaldo. Mas, mantive uma boa relação. Estive com ele em Madri e ajudei o Cruzeiro nesse momento. Com os empréstimos de empréstimos de Zé Ivaldo e o Jajá - finalizou Alexandre Mattos. Confira a nota do Cruzeiro na íntegra: