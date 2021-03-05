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Alexandre Jesus marca seu primeiro gol pelo Fluminense, mas lamenta derrota na estreia do Carioca

Jovem abriu o placar para o Tricolor um minuto após entrar em campo, porém a equipe não conseguiu segurar o resultado e tomou a virada para o Resende no final da partida...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 00:26

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 00:26
Crédito: Alexandre Jesus abriu o placar, mas o Resende virou no fim (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Após o Fluminense perder para o Resende por 2 a 1 na estreia pelo Campeonato Carioca 2021, o jovem Alexandre Jesus, autor do gol Tricolor na partida, agradeceu pela oportunidade nos profissionais, mas lamentou o resultado. O jogador entrou aos 32 do segundo tempo, e um minuto depois abriu o placar, de cabeça, após belo cruzamento do lateral Raí.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de jogar em um time grande. Fui feliz li quando entrei, pude fazer o gol, mas não é o resultado que a gente queria. Agora é trabalhar, acertar algumas coisas para no próximo jogo sair com a vitória - disse o jovem, que fez sua estreia na equipe principal do Fluminense e veio do Cruzeiro em dezembro de 2020.
Vale destacar que a equipe foi dirigida por Aílton Ferraz, técnico da equipe sub-23, e foi a campo com uma escalação recheada de jovens. Apesar de ter tido mais volume de jogos e lances polêmicos envolvendo a arbitragem, o time não conseguiu segurar o resultado e com duas falhas defensivas deixou escapar a vitória logo na estreia no Estadual.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, também no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2021.

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