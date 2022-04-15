Alexander Medina tem 47% de aproveitamento no comando do Internacional

Ao término da última temporada, a promessa no Internacional era de mudanças e um time competitivo dentro das quatro linhas para quebrar a seca de títulos, que dura desde a temporada 2016.

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A diretoria foi ao mercado para contratar um novo técnico e Alexander Medina acabou escolhido para tocar o projeto.

Dentro de campo, reforços foram agregados ao elenco, mas até o momento os resultados estão longe de aparecer.

Além da queda na semifinal do Gauchão para o Grêmio, o Internacional foi eliminado de maneira vexatória para o Globo-RN, na Copa do Brasil.

Brasileirão e Sul-Americana

Nem mesmo o período sem jogos parece ter dado jeito no desempenho do time. Nas estreias do Brasileirão e Sul-Americana, o Inter acumula dois empates e uma derrota.

Aproveitamento

Desde a sua chegada ao Internacional, Alexander Medina dirigiu o time em 17 partidas, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. O aproveitamento do uruguaio é de 47%.