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futebol

Alexander Medina tem 47% de aproveitamento no comando do Internacional

Desde a sua chegada, o técnico uruguaio venceu apenas cinco partidas e acumula insucessos...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 09:27
Ao término da última temporada, a promessa no Internacional era de mudanças e um time competitivo dentro das quatro linhas para quebrar a seca de títulos, que dura desde a temporada 2016.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
A diretoria foi ao mercado para contratar um novo técnico e Alexander Medina acabou escolhido para tocar o projeto.
Dentro de campo, reforços foram agregados ao elenco, mas até o momento os resultados estão longe de aparecer.
Além da queda na semifinal do Gauchão para o Grêmio, o Internacional foi eliminado de maneira vexatória para o Globo-RN, na Copa do Brasil.
Brasileirão e Sul-Americana
Nem mesmo o período sem jogos parece ter dado jeito no desempenho do time. Nas estreias do Brasileirão e Sul-Americana, o Inter acumula dois empates e uma derrota.
Aproveitamento
Desde a sua chegada ao Internacional, Alexander Medina dirigiu o time em 17 partidas, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. O aproveitamento do uruguaio é de 47%.
Crédito: RicardoDuarte

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