Alexander Medina pede 'paciência' no comando do Internacional

‘Estamos começando a trabalhar. Tem coisas que refletem no campo. Momentos que nos agradam e outros não. A medida que vamos competindo se vai buscando a melhor equipe. Como todo o início é difícil, estamos em busca de acelerar os processos de adaptação. Estamos treinando para buscar a melhor forma. Queremos seguir evoluindo. Tirar muito mais. Tem que ter paciência, ter confiança e crer que vamos armar um bom time para o que vem pela frente’, declarou.