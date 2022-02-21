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futebol

Alexander Medina pede 'paciência' no comando do Internacional

Treinador é alvo de críticas por conta dos resultados negativos no Colorado...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:39
O início de temporada do Inter é frustrante no Campeonato Gaúcho e o time sofre muitos questionamentos do torcedor.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Como não poderia ser diferente, o treinador Alexander Medina é um dos mais contestados e sabe que precisa render mais.
‘Estamos começando a trabalhar. Tem coisas que refletem no campo. Momentos que nos agradam e outros não. A medida que vamos competindo se vai buscando a melhor equipe. Como todo o início é difícil, estamos em busca de acelerar os processos de adaptação. Estamos treinando para buscar a melhor forma. Queremos seguir evoluindo. Tirar muito mais. Tem que ter paciência, ter confiança e crer que vamos armar um bom time para o que vem pela frente’, declarou.
Gre-Nal
Se a pressão já é grande, o Internacional terá uma semana agitada, já que o próximo adversário é o Grêmio, em duelo agendado para sábado.
Crédito: RicardoDuarte

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