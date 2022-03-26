Alexander Medina faz mudança tática em treino do Internacional

Sem calendário nas próximas semanas, o Internacional ajusta os ponteiros para a disputa do Campeonato Brasileiro e o técnico Alexander Medina faz testes na equipe.
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Durante o treino no CT Parque Gigante, o uruguaio mexeu no esquema tático e implementou um sistema com três zagueiros.
Na formação em campo reduzido, Medina escalou o trio Gabriel Mercado, Victor Cuesta e Matheus Dias. A ideia do treinador é dar mais sustentabilidade ao setor defensivo e equilibrar o time dentro de campo.
Brasileirão
O próximo jogo do Internacional será no dia 10 de abril, quando o Colorado abre a disputa do Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG.