Alexander Medina divulga a lista de relacionados para Gre-Nal

O Internacional está com tudo pronto para jogar o Gre-Nal 436, que será realizado na tarde deste sábado, no Beira-Rio.
Nesta sexta-feira, véspera do confronto, o técnico Alexander Medina divulgou a lista dos relacionados para o clássico.
A principal ausência é o lateral-esquerdo Moisés, lesionado. Por outro lado, Gabriel Mercado está entre os selecionados.
O primeiro duelo entre Internacional e Grêmio ocorre neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). A volta será na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio.
Veja a lista dos relacionados:
Goleiros: Daniel e KeillerLaterais: Bustos, Heitor e Paulo VictorZagueiros: Bruno Méndez, Cuesta, Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Rodrigo MoledoVolantes: Bruno Gomes, Dourado, Edenilson, Gabriel, Johnny e LizieroMeias: D’Alessandro, Lucas Ramos, Mauricio e TaisonAtacantes: Caio Vidal, David, Gustavo Maia, Matheus Cadorini e Wesley Moraes