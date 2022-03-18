Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alexander Medina divulga a lista de relacionados para Gre-Nal

Colorado faz duelo em casa diante do Grêmio e tenta abrir vantagem no Beira-Rio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 17:17

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:17

O Internacional está com tudo pronto para jogar o Gre-Nal 436, que será realizado na tarde deste sábado, no Beira-Rio.
Nesta sexta-feira, véspera do confronto, o técnico Alexander Medina divulgou a lista dos relacionados para o clássico.
A principal ausência é o lateral-esquerdo Moisés, lesionado. Por outro lado, Gabriel Mercado está entre os selecionados.
O primeiro duelo entre Internacional e Grêmio ocorre neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). A volta será na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio.
Veja a lista dos relacionados:
Goleiros: Daniel e KeillerLaterais: Bustos, Heitor e Paulo VictorZagueiros: Bruno Méndez, Cuesta, Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Rodrigo MoledoVolantes: Bruno Gomes, Dourado, Edenilson, Gabriel, Johnny e LizieroMeias: D’Alessandro, Lucas Ramos, Mauricio e TaisonAtacantes: Caio Vidal, David, Gustavo Maia, Matheus Cadorini e Wesley Moraes
Crédito:  (Divulgação/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados