Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alexander Medina analisa derrota do Internacional no Gauchão

Colorado falhou muito diante do Ypiranga-RS e conheceu a primeira derrota do ano...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:02
A semana começa um pouco mais pesada para o Internacional de Alexander Medina, que viu seu time ser derrotado para o Ypiranga.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
No placar adverso de 3 a 1, o Colorado errou muito e deu condições ao rival de sair do gramado com três pontos na bagagem.
Na visão de ‘Cacique’ Medina, o seu time pecou pelas decisões erradas na hora de concluir as jogadas.
‘A avaliação tem um sabor amargo. Buscamos a vitória. Tínhamos criado situações de gol, um pênalti para estar em vantagem. Tentamos. Não mantivemos o ritmo. Fomos imprecisos e tomamos muitas decisões erradas’, afirmou.
Calendário
O próximo jogo do Inter na temporada acontece no dia 9 de fevereiro, quando a equipe mede forças contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio.
Crédito: RicardoDuarte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados