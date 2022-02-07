Alexander Medina analisa derrota do Internacional no Gauchão

A semana começa um pouco mais pesada para o Internacional de Alexander Medina, que viu seu time ser derrotado para o Ypiranga.

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No placar adverso de 3 a 1, o Colorado errou muito e deu condições ao rival de sair do gramado com três pontos na bagagem.

Na visão de ‘Cacique’ Medina, o seu time pecou pelas decisões erradas na hora de concluir as jogadas.

‘A avaliação tem um sabor amargo. Buscamos a vitória. Tínhamos criado situações de gol, um pênalti para estar em vantagem. Tentamos. Não mantivemos o ritmo. Fomos imprecisos e tomamos muitas decisões erradas’, afirmou.

Calendário

O próximo jogo do Inter na temporada acontece no dia 9 de fevereiro, quando a equipe mede forças contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio.