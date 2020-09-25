Alexander-Arnold conta detalhes do início da carreira e sacrifícios feitos

Antes de se tornar o jogador mais jovem a disputar duas finais de Liga dos Campeões consecutivas pelo Liverpool, Trent teve de lidar com diversos obstáculos. Seus irmãos, Tyler (atualmente com 25 anos) e Marcel (de 17 anos), são igualmente apaixonados por futebol. Contudo, devido à rotina atribulada, custos e outros fatores, tiveram de abdicar em prol do sucesso de Trent.

- Todos nós queríamos jogar futebol, mas meus irmãos tiveram que sacrificar seus sonhos para que o meu se tornasse realidade. Não consigo nem explicar o quão difícil deve ter sido para o meu irmão mais velho ser um adolescente e não poder ir aos jogos de futebol da escola, pois ele tinha que vir aos meus treinos e apenas ficar lá e assisti-los. Da mesma forma ao meu irmão mais novo. Eu nunca poderei recompensá-los por tudo isso - disse o lateral do Liverpool, em entrevista a um periódico da Red Bull.Aos 6 anos de idade, Arnold já integrava uma das escolinhas do Liverpool. Com rápido desenvolvimento, vieram também as questões extracampo. Como seu pai trabalhava em Londres e sua mãe tinha rotina atribulada, seu irmão o acompanhava nos treinamentos. O dia a dia era intenso: acordava às 7h, encarava percurso de duas horas até a escola. Depois das aulas, treinava, retornava para casa às 19h30 e, então fazia as lições e estudava mais.