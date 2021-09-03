Alex Teixeira comemora primeiro gol e projeta Besiktas forte na temporada

Crédito: Divulgação / Besiktas

Recém-chegado ao Besiktas, o brasileiro Alex Teixeira marcou seu primeiro gol no clube turco na última rodada da Süper Lig, o campeonato nacional. Em vitória por 1 a 0 sobre o Fatih Karagumruk, o jogador revelado no Vasco foi o herói da partida e comemorou o momento.

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- Sensação de felicidade e muita alegria por ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Besiktas no meu segundo jogo pelo clube. Não disputava uma partida oficial desde dezembro, quando conquistamos o Chinês pelo Jiangsu Suning, e venho buscando recuperar o meu ritmo de jogo o mais rápido possível para ajudar a equipe - disse Alex Teixeira.

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Enquanto as seleções disputam suas rodadas na Data-Fifa, Alex Teixeira e o Besiktas se preparam para a sequência da temporada. No dia 11, na volta do Campeonato Turco, o clube alvinegro encara o Yeni Malatyaspor, em casa, e quatro dias depois estreia na Champions League, contra o Borussia Dortmund.