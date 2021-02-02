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Alex se apresenta aos jogadores do sub-17 e do sub-20 do Corinthians

O novo coordenador técnico será o responsável por fazer a integração entre as categorias de base e o elenco profissional. Ele teve o primeiro contato com os jovens nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 13:24

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 13:24

Crédito: Denis Ninzoli/Ag. Corinthians
Na manhã desta terça-feira, o Departamento de Formação de Atletas apresentou aos jogadores e comissão técnica dos times sub-17 e sub-20 o novo coordenador das Categorias de Base, o ex-meia Alex Meschini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Campeão Brasileiro em 2011 e da Libertadores da América em 2012 pelo Timão, Alex foi convidado pelo presidente Duilio Monteiro Alves para promover a integração entre as categorias de base e o departamento profissional.
O coordenador encerrou sua carreira em 2016 e, após a aposentadoria, cursou a Licença B da CBF Academy. Um dos seus primeiros desafios será a definição de um técnico para a categoria sub-20, já que Dyego Coelho deixou o cargo.
Os elencos do sub-17 e sub-20 iniciam os primeiros trabalhos nesta semana, com exames e testes, pensando na temporada 2021: enquanto o sub-17 disputará o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, o sub-20 terá pela frente a Copa do Brasil, o Brasileiro e o Paulista da categoria.

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