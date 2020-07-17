Alex Santana se despede do Botafogo e agradece: 'Que torcida f...'

Alex Santana completou, de forma oficial, a transferência para o Ludogorets, da Bulgária. O meio-campista realizou exames e foi anunciado pela equipe europeia nesta quinta-feira. O Alvinegro concluiu a venda por pouco menos de 1 milhão de euros.
Por meio de uma rede social, o meio-campista se despediu do Botafogo. Alex Santana, que havia chegado ao Alvinegro no início do ano passado em uma troca com o Internacional, que ficou com Rodrigo Lindoso, agradeceu até mesmo as vaias que recebeu da torcida.
- Vou começar essa mensagem agradecendo à diretoria, à comissão técnica, meus colegas de trabalho e a todos os funcionários do clube... Muito obrigado, vocês foram de extrema importância no meu crescimento profissional e pessoal. Meu obrigado especial a cada torcedor que apoiou, incentivou, motivou e até mesmo que xingou (risos). Que torcida f*, que torcida apaixonada. Encerro um ciclo da minha carreira muito feliz e cheio de gratidão por tudo que vivi no Botafogo - escreveu.