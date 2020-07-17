Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alex Santana se despede do Botafogo e agradece: 'Que torcida f...'

A caminho do Ludogorets, da Bulgária, meio-campista escreveu mensagem de despedida para os torcedores do Alvinegro em rede social...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 22:11

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 22:11

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Alex Santana completou, de forma oficial, a transferência para o Ludogorets, da Bulgária. O meio-campista realizou exames e foi anunciado pela equipe europeia nesta quinta-feira. O Alvinegro concluiu a venda por pouco menos de 1 milhão de euros.
Por meio de uma rede social, o meio-campista se despediu do Botafogo. Alex Santana, que havia chegado ao Alvinegro no início do ano passado em uma troca com o Internacional, que ficou com Rodrigo Lindoso, agradeceu até mesmo as vaias que recebeu da torcida.
- Vou começar essa mensagem agradecendo à diretoria, à comissão técnica, meus colegas de trabalho e a todos os funcionários do clube... Muito obrigado, vocês foram de extrema importância no meu crescimento profissional e pessoal. Meu obrigado especial a cada torcedor que apoiou, incentivou, motivou e até mesmo que xingou (risos). Que torcida f*, que torcida apaixonada. Encerro um ciclo da minha carreira muito feliz e cheio de gratidão por tudo que vivi no Botafogo - escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados