Alex Santana se despede do Botafogo e agradece: 'Que torcida f...'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Alex Santana completou, de forma oficial, a transferência para o Ludogorets, da Bulgária. O meio-campista realizou exames e foi anunciado pela equipe europeia nesta quinta-feira. O Alvinegro concluiu a venda por pouco menos de 1 milhão de euros.

Por meio de uma rede social, o meio-campista se despediu do Botafogo. Alex Santana, que havia chegado ao Alvinegro no início do ano passado em uma troca com o Internacional, que ficou com Rodrigo Lindoso, agradeceu até mesmo as vaias que recebeu da torcida.