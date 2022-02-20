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Alex Santana relembra golaço pelo Botafogo contra o Defensa y Justiça e brinca: 'O gol que Pelé não fez'

Gol marcado pelo volante praticamente do círculo central do meio-campo pela Copa Sul-Americana completa três neste domingo...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 10:30
O dia 20 de fevereiro traz boas lembranças para Alex Santana. Há três anos, o volante, quando ainda jogava pelo Botafogo, fez um gol do meio-campo contra o Defensa y Justicia-ARG em uma partida pela Copa Sul-Americana. + Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'
À época, o Alvinegro bateu o time, que então era o vice-líder do Campeonato Argentino, por 3 a 0 no Estádio Norberto Tomaghello - o Glorioso já havia vencido o jogo de ida, no Nilton Santos, por 1 a 0. O gol de Alex Santana foi o terceiro, para coroar a classificação.
Ao ver o goleiro Unsaín adiantado, o meio-campista, atualmente no Ludogorets-BUL, finalizou por cobertura e saiu para o abraço. Ele afirmou que a dica veio do arqueiro do Botafogo.
- No intervalo da partida o Diego Cavalieri me chamou de canto e avisou que o goleiro (do Defensa) estava adiantado, que era pra eu tentar pegar ele desprevenido. No momento em que o Pimpão ganhou a bola e tocou pra mim, já dominei olhando para o goleiro e lembrado do que o Cavalieri me disse. Tive coragem e arrisquei - contou. Uma das características de Alex Santana é o chute de média/longa distância, mas ele garante que, apesar de já ter tentado antes, nunca havia balançado as redes de uma distância tão grande antes.
- Foi muito engraçado, todo mundo colocando memes “O gol que o Pelé não fez”. Tem sempre o engraçadinho que fala que foi sorte (risos). Nos treinos de finalização eu raramente perco. Preciso enaltecer a torcida do Botafogo, recebi muitas mensagens legais, tenho muito respeito e carinho por eles - afirmou.
- Teve um jogo amistoso na Vila Capanema, quando ainda atuava pelo Paraná clube, eu estava um pouco mais à frente do que esse gol, vi o goleiro adiantado, tentei e a bola deu no travessão - completou.
Crédito: AlexSantanaemaçãopeloBotafogo(Foto:JAVIERGONZALEZTOLEDO/AFP

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