Alex é garantido por Cuca em jogo decisivo do Santos na Libertadores

Crédito: Ivan Stort/Santos FC

O técnico Cuca garantiu o zagueiro Alex Nascimento como titular na partida decisiva contra o Olimpia (PAR), fora de casa, pela Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (01), às 19h, pela quinta rodada do grupo G. Basta um empate neste confronto para que o Alvinegro confirme a sua classificação às oitavas de final da competição.

– Não tem chances de atuar, ele vai atuar. Você quer que eu tire ele? Vai jogar ele, vamos ver o companheiro dele, do lado, não temos o Luan Peres nem o Lucas Veríssimo, os dois suspensos, o Alison tá machucado, então vamos ver o que eu vou fazer, que é o melhor que eu puder – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após o empate em 1 a 1 do Peixe contra o Fortaleza, neste domingo (24), pela 12ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.Sem a dupla de zaga titular, com Luan Peres suspenso e Lucas Veríssimo lesionado, além de também cumprir suspensão, Alex, que jogou os 90 minutos contra o Leão do Pici sabe que vai jogar, mas ainda não sabe quem será o seu companheiro e o posicionamento em que irá para a partida, o que será definido durante a semana.

Canhoto, contra o Tricolor Cearense o defensor atuou pelo lado dire da zaga, já que nesta ocasião Nascimento tinha a companhia de Luan Peres, que também atua com o pé esquerdo. O treinador santista acha que atuar com dois zagueiros canhotos deixar a zaga “torta”, mas não tinha muitas opções de defensores que joguem com a perna direita para esta partida.

Agora, contra o Olimpia, Luan não jogará e, portanto, a tendência é que Alex atue pelo setor onde fica mais confortável, tendo a incógnita de quem será o seu companheiro pela direita, já que Wagner Leonardo também é canhoto e Derick é recém-chegado da base. O volante, que foi improvisado pelo setor em algumas oportunidades, é dúvida, com um quadro de canelite, enquanto o também volante, Jobson, não agradou na única oportunidade que atuou na posição.

Independentemente da circunstância definida por Cuca, Alex garante que está pronto para dar conta do recado.

– Eu fico feliz de em atuar, de estar jogando no Santos. É um sonho. O professor vem me dando confiança. Infelizmente tivemos duas baixas aí no último jogo, o Lucão se lesionou e o Luan foi suspenso, então se o professor precisar, acredito que eu tô pronto e vamos ao Paraguai buscar o resultado positivo – afirmou o zagueiro à Santos TV depois do confronto diante o Fortaleza.