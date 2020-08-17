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Alex comemora estreia e destaca confiança e conselhos de Cuca

Zagueiro estreou nos profissionais do Santos ao substituir Lucas Veríssimo, que saiu machucado. Jogador teve atuação elogiada pela torcida e mostrou segurança...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 13:56

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 13:56

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A vitória do Santos sobre o Athletico-PR por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Brasileirão, ficará marcada para sempre na memória do zagueiro Alex Nascimento. O jogador substituiu Lucas Veríssimo ainda no primeiro tempo e fez sua estreia na equipe profissional.
O jogador revelou os pedidos e conselhos do técnico Cuca, que procurou passar tranquilidade e confiança ao jovem de 21 anos. Ele também comemorou a estreia no time de cima do Peixe.
- O Cuca me passou tranquilidade, falou para fazer o simples e fazer meu trabalho com confiança. Venho me preparando há um bom tempo para essa oportunidade. Sensação é incrível de estrear com a camisa do Santos. Fiquei focado, concentrado para fazer um bom trabalho. E graças a Deus conseguimos a vitória - afirmou. Alex aproveitou também para agradecer o apoio de sua família, que, segundo ele, foi fundamental para a realização do sonho de atuar profissionalmente pela equipe alvinegra.
- Quero mandar uma mensagem especial para a minha família, que sempre me apoiaram e tiveram do meu lado nos momentos bons e ruins. Amo muito eles e eles fazem parte do meu sonho - finalizou.
O Santos agora se prepara para enfrentar o Sport, fora de casa, na próxima quinta-feira (20), às 19h15, pela 4ª rodada do Brasileirão.

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