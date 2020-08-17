Alex comemora estreia e destaca confiança e conselhos de Cuca

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A vitória do Santos sobre o Athletico-PR por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Brasileirão, ficará marcada para sempre na memória do zagueiro Alex Nascimento. O jogador substituiu Lucas Veríssimo ainda no primeiro tempo e fez sua estreia na equipe profissional.

O jogador revelou os pedidos e conselhos do técnico Cuca, que procurou passar tranquilidade e confiança ao jovem de 21 anos. Ele também comemorou a estreia no time de cima do Peixe.

- O Cuca me passou tranquilidade, falou para fazer o simples e fazer meu trabalho com confiança. Venho me preparando há um bom tempo para essa oportunidade. Sensação é incrível de estrear com a camisa do Santos. Fiquei focado, concentrado para fazer um bom trabalho. E graças a Deus conseguimos a vitória - afirmou. Alex aproveitou também para agradecer o apoio de sua família, que, segundo ele, foi fundamental para a realização do sonho de atuar profissionalmente pela equipe alvinegra.

- Quero mandar uma mensagem especial para a minha família, que sempre me apoiaram e tiveram do meu lado nos momentos bons e ruins. Amo muito eles e eles fazem parte do meu sonho - finalizou.