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Alex celebra estreia como titular no Santos: 'Sonho sendo realizado'

Confiante no grupo, zagueiro acredita que elenco santista pode brigar pelo título brasileiro: 'Estamos em uma crescente'...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 11:56
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Estreante como titular na vitória por 3 a 1 do Santos diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o zagueiro Alex Nascimento comemorou a sua primeira oportunidade em iniciar uma partida pelo Peixe.
Com passagens pela base de São Paulo e Fluminense, o jogador se profissionalizou no Alvinegro Praiano, sendo incluído no elenco profissional no início desta temporada, com o técnico Jesualdo Ferreira. Contudo, foi com Cuca que ele teve os seus primeiros minutos em campo. O atleta já havia entrado no decorrer da vitória santista por 3 a 1 contra o Athletico-PR, pela terceira rodada do Brasileirão, quando Lucas Veríssimo deixou o gramado após um choque com o goleiro Vladimir. Estimava-se, inclusive, que Alex pudesse iniciar o jogo seguinte, contra o Sport, mas o técnico Cuca optou por recuar Alison na zaga pela direita, pelo fato do camisa 44 ser canhoto e o time já ter Luan Peres atuando pelo setor. Já contra o Galo, o treinador santista não contava com os dois titulares do sistema defensivo, Verissimo e Luan, além do próprio Alison, que poderia ser recuado. Com isso, Cuca optou por improvisar o volante Jobson pelo lado direito da zaga e dar a primeira oportunidade como titular a Alex.
– A cada jogo, é um sonho sendo realizado. Tive a oportunidade de iniciar a partida em um jogo complicado, e graças a Deus fizemos uma bela apresentação e saímos com a vitória – disse o zagueiro via assessoria.
Confiante no grupo e no trabalho do treinador, o prata da casa acredita que o Peixe pode surpreender e brigar pelo título nacional.
– O grupo é unido, e estamos assimilando muito bem a filosofia e o estilo de jogo do professor Cuca. Estamos em uma crescente, e com certeza, vamos brigar por todos os títulos que a gente estiver disputando – afirmou o zagueiro.
Com a vitória diante do Galo, o Peixe chegou ao quarto triunfo nesse Brasileirão, segundo consecutivo. O Alvinegro ocupa a sexta colocação da competição, com 14 pontos.

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