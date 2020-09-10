Alex celebra estreia como titular no Santos: 'Sonho sendo realizado'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Estreante como titular na vitória por 3 a 1 do Santos diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o zagueiro Alex Nascimento comemorou a sua primeira oportunidade em iniciar uma partida pelo Peixe.

Com passagens pela base de São Paulo e Fluminense, o jogador se profissionalizou no Alvinegro Praiano, sendo incluído no elenco profissional no início desta temporada, com o técnico Jesualdo Ferreira. Contudo, foi com Cuca que ele teve os seus primeiros minutos em campo. O atleta já havia entrado no decorrer da vitória santista por 3 a 1 contra o Athletico-PR, pela terceira rodada do Brasileirão, quando Lucas Veríssimo deixou o gramado após um choque com o goleiro Vladimir. Estimava-se, inclusive, que Alex pudesse iniciar o jogo seguinte, contra o Sport, mas o técnico Cuca optou por recuar Alison na zaga pela direita, pelo fato do camisa 44 ser canhoto e o time já ter Luan Peres atuando pelo setor. Já contra o Galo, o treinador santista não contava com os dois titulares do sistema defensivo, Verissimo e Luan, além do próprio Alison, que poderia ser recuado. Com isso, Cuca optou por improvisar o volante Jobson pelo lado direito da zaga e dar a primeira oportunidade como titular a Alex.

– A cada jogo, é um sonho sendo realizado. Tive a oportunidade de iniciar a partida em um jogo complicado, e graças a Deus fizemos uma bela apresentação e saímos com a vitória – disse o zagueiro via assessoria.

Confiante no grupo e no trabalho do treinador, o prata da casa acredita que o Peixe pode surpreender e brigar pelo título nacional.

– O grupo é unido, e estamos assimilando muito bem a filosofia e o estilo de jogo do professor Cuca. Estamos em uma crescente, e com certeza, vamos brigar por todos os títulos que a gente estiver disputando – afirmou o zagueiro.