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Primeira Classificada

Alemanha vence a Macedônia do Norte e se garante na Copa do Mundo de 2022

Com dois gols de Timo Werner e duas assistências de Thomas Muller, alemães conseguiram vitória para seguir na liderança de seu grupo
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 17:42

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:42

Alemanha goleou a Macedônia do Norte e contou com tropeço da Armênia para se classificar para a Copa do Mundo Crédito: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP
Nesta segunda-feira (11), a Alemanha conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa e conquistou a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2022. Com dois gols de Timo Werner e outros de Kai Havertz e Jamal Musiala, os alemães bateram a Macedônia do Norte por 4 a 0.
Após uma primeira etapa de forte pressão dos alemães, o gol saiu apenas no segundo tempo. Aos cinco minutos da parte final do confronto, Thomas Muller concedeu a assistência para Kai Havertz, que colocou a Alemanha na frente do placar.
Após abrir o placar da partida desta segunda-feira, os alemães seguiram no ataque para buscar ampliar a sua vantagem contra a Macedônia do Norte. Aos 25 minutos do segundo tempo, Muller deu mais uma assistência, agora para Timo Werner fazer o gol.
Com a vantagem aberta em dois gols, os alemães buscaram mais após a Macedônia do Norte abrir espaço em seu setor defensivo. Três minutos depois de marcar, Timo Werner recebeu a bola de Florian Wirtz para fazer o gol do 3 a 0.
Após o gol do 3 a 0, a Macedônia do Norte já não encontrou mais espaço para impedir o ataque dos alemães. Perto do fim da partida, os alemães foram ao campo ofensivo para marcar o quarto gol com assistência de Karim Adeyemi para o gol de Jamal Musiala.

CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA

Com a vitória por 4 a 0 contra a Macedônia do Norte, a Alemanha tornou-se a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2022. Além do Qatar, país-sede, os alemães são os primeiros garantidos na próxima edição da competição.
A Macedônia do Norte enfrenta a Armênia às 14h (de Brasília) do dia 11 de novembro. A Alemanha entra em campo no mesmo dia, mas às 16:45h (de Brasília) contra Liechtenstein.

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