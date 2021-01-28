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Além do topo: Flamengo visita o Grêmio em duelo decisivo por 'folga' no G4 e planejamento de 2021

Equipes se enfrentam na Arena do Grêmio, nesta quinta, pela 23ª rodada do Brasileirão (em duelo atrasado na tabela)
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Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 06:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo passa por uma turbulência e, a partir das 20h desta quinta-feira, deixará de ter uma partida a menos a cumprir na tabela. Logo, será essencial o time de Rogério Ceni vencer o compromisso da vez, que será diante do Grêmio, na Arena tricolor e pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobretudo por se tratar de um duelo direto pelo G4. O LANCE! transmite em Tempo Real. Hoje, Flamengo e Grêmio são os únicos clubes do G6 que estão com 31 jogos disputados, e não 32, como o restante. Em caso de triunfo, o Rubro-Negro pode abrir seis pontos do Palmeiras, o quinto colocado, e garantir uma certa "folga" na briga pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores-2021.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Já se perder, o Fla, em 4º, terá só um ponto de "conforto", cuja diferença será para o próprio Grêmio. Ou seja, para os cariocas, o confronto tem um quê de decisão não só pela disputa do título.
Em entrevista coletiva recente, Willian Arão assegurou a motivação "em dia":
- Temos desejo, o que nos motiva todos os dias é ganhar taça, marca história com essa camisa. Nunca vai faltar. Estamos dando a vida todos os dias. Nem sempre é possível, mas não desistimos nunca - falou o camisa 5.
> Grêmio x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites
PARA EVITAR UM CALENDÁRIO APERTADO
A vaga direta na Libertadores também permitirá que o calendário do Flamengo seja consideravelmente mais brando. A fase de grupos, por exemplo, terá início no dia 21 de abril. Já as fases preliminares serão disputadas entre 17 e 24 de fevereiro (1ª); 10 de março (2ª, quando entram os brasileiros); e entre 17 de março e 7 de abril (3ª).
Soma-se ao peso da tabela o fator rivalidade. Nos últimos anos, Flamengo e Grêmio protagonizaram jogos decisivos, com alta carga de tensão e com doses de provocação - como a do Gabigol fazendo cinco com as mãos em 2019. E a torcida rubro-negra tem tido muito mais motivos para tirar sarro nos últimos anos.
O Fla não perde para o time de Renato Gaúcho desde agosto de 2018, por exemplo. A derrota, na ocasião, se deu pelo Brasileiro. Desde então, são sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates - como no último encontro, pelo turno do Brasileirão-2020. Hoje, até pela pressão em cima de Ceni, a vitória pode simbolizar mais do que os três pontos.

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