Além do topo: Flamengo visita o Grêmio em duelo decisivo por 'folga' no G4 e planejamento de 2021

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo passa por uma turbulência e, a partir das 20h desta quinta-feira, deixará de ter uma partida a menos a cumprir na tabela. Logo, será essencial o time de Rogério Ceni vencer o compromisso da vez, que será diante do Grêmio, na Arena tricolor e pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobretudo por se tratar de um duelo direto pelo G4. O LANCE! transmite em Tempo Real. Hoje, Flamengo e Grêmio são os únicos clubes do G6 que estão com 31 jogos disputados, e não 32, como o restante. Em caso de triunfo, o Rubro-Negro pode abrir seis pontos do Palmeiras, o quinto colocado, e garantir uma certa "folga" na briga pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores-2021.

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Já se perder, o Fla, em 4º, terá só um ponto de "conforto", cuja diferença será para o próprio Grêmio. Ou seja, para os cariocas, o confronto tem um quê de decisão não só pela disputa do título.

Em entrevista coletiva recente, Willian Arão assegurou a motivação "em dia":

- Temos desejo, o que nos motiva todos os dias é ganhar taça, marca história com essa camisa. Nunca vai faltar. Estamos dando a vida todos os dias. Nem sempre é possível, mas não desistimos nunca - falou o camisa 5.

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PARA EVITAR UM CALENDÁRIO APERTADO

A vaga direta na Libertadores também permitirá que o calendário do Flamengo seja consideravelmente mais brando. A fase de grupos, por exemplo, terá início no dia 21 de abril. Já as fases preliminares serão disputadas entre 17 e 24 de fevereiro (1ª); 10 de março (2ª, quando entram os brasileiros); e entre 17 de março e 7 de abril (3ª).

Soma-se ao peso da tabela o fator rivalidade. Nos últimos anos, Flamengo e Grêmio protagonizaram jogos decisivos, com alta carga de tensão e com doses de provocação - como a do Gabigol fazendo cinco com as mãos em 2019. E a torcida rubro-negra tem tido muito mais motivos para tirar sarro nos últimos anos.