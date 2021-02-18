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Além do Octa: Flamengo está atrás de sua segunda melhor campanha em pontos corridos do Brasileirão

Longe de igualar a histórica campanha de 2019, quando fez 90 pontos, o time de Rogério Ceni ainda pode superar as pontuações de 2018 e 2016...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 09:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com 68 pontos na tabela e com duas rodadas a serem disputadas, o Flamengo poderá terminar o Campeonato Brasileiro de 2020 com sua segunda melhor campanha na história dos pontos corridos, desde 2003, ficando com pontuação inferior a apenas ao ano de 2019, quando conquistou o título com 90 pontos, fazendo a melhor campanha da história da competição entre todos os clubes.
Se vencer as partidas que restam, a equipe de Rogério Ceni será campeã com 74 pontos. Antes da histórica temporada de 2019, as melhores campanhas do Flamengo em Campeonatos Brasileiros haviam sido nos anos de 2018 e 2016, quando somou 72 e 71 pontos em 38 rodadas disputadas, respectivamente.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Separados por apenas um ponto na tabela do Brasileirão, Internacional e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, às 16h no Maracanã. Assim, ambas equipes dependem apenas de si para serem campeãs. Rogério Ceni deve ter força máxima para o confronto direto, uma vez que Gabigol e Arrascaeta se apresentaram sem dores e estão treinando com o grupo.

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