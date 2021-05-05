Além de Zico, Gabigol supera Pelé em ranking histórico da Libertadores

Gabriel Barbosa segue escrevendo o seu nome na história do Flamengo. E também na Libertadores. Nesta terça-feira, na vitória carioca por 3 a 2 sobre a LDU, do Equador, Gabigol marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro do clube na competição continental, empatando com ninguém menos do que Zico. Os dois estufaram as redes 16 vezes em 20 jogos com a camisa rubro-negra.
Gabi ainda superou um outro craque em mais um ranking: Pelé, entre os brasileiros com mais gols na história da Libertadores. Além dos 16 tentos pelo Flamengo, o atacante tem também um pelo Santos, totalizando 17. Já o Rei balançou as redes adversárias 16 vezes, todas pelo Peixe. Na mesma lista, Gabriel superou também Zico e Jardel, ambos com 16.
ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha* - 25 gols em 30 jogos3º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos4º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogosFred - 21 gols em 35 jogos6º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos8º - Sérgio João** - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos11º - Gabigol - 17 gols em 26 jogosRobinho - 17 gols em 45 jogos13º - Pelé - 16 gols em 15 jogosZico - 16 gols em 20 jogosJardel - 16 gols em 21 jogosJulinho*** - 16 gols em 60 jogos