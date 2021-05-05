Além de Zico, Gabigol supera Pelé em ranking histórico da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabriel Barbosa segue escrevendo o seu nome na história do Flamengo. E também na Libertadores. Nesta terça-feira, na vitória carioca por 3 a 2 sobre a LDU, do Equador, Gabigol marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro do clube na competição continental, empatando com ninguém menos do que Zico. Os dois estufaram as redes 16 vezes em 20 jogos com a camisa rubro-negra.

Gabi ainda superou um outro craque em mais um ranking: Pelé, entre os brasileiros com mais gols na história da Libertadores. Além dos 16 tentos pelo Flamengo, o atacante tem também um pelo Santos, totalizando 17. Já o Rei balançou as redes adversárias 16 vezes, todas pelo Peixe. Na mesma lista, Gabriel superou também Zico e Jardel, ambos com 16.

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES