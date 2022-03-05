Além de 'russos', Palmeiras amplia avaliação de jogadores na Ucrânia para buscar reforços para o ataque

A invasão da Ucrânia pela Rússia continua gerando oportunidades de reforços para os times brasileiros de atletas que atuam nesses dois países. E o Palmeiras vem monitorando a situação para buscar opções de reforços para seu elenco, especialmente para o ataque, posição considerada carente pelo técnico Abel Ferreira.Na última sexta-feira (4), o LANCE! já havia revelado que o Verdão se colocou à disposição do Zenit, da Rússia, para ter Yuri Alberto por empréstimo em caso de paralisação do futebol local.

Agora, segundo o L! apurou, a diretoria de futebol alviverde começou as sondagens de atletas brasileiros que estavam atuando no futebol ucraniano, esse sim paralisado, e que decidiram voltar ao Brasil por conta dos conflitos.

O primeiro nome estudado pelo Verdão é o de Matheus Peixoto. O jogador de 26 anos foi revelado pelo Audax, do Rio de Janeiro (RJ), e tem passagens por Bragantino, Ponte Preta e Juventude, de onde saiu na última temporada para o ucraniano Metalist por pouco menos de R$ 1 milhão.

Sondado pelo rival São Paulo no ano passado, quando seus direitos ainda pertenciam à Red Bull, Peixoto teve um início meteórico no país do Leste Europeu , com 15 gols em 19 jogos.

O L! apurou que o clube já teria feito contato com o estafe do centroavante e aguarda como a negociação pode ter andamento, visto que ainda não está ratificada a decisão inicial da Fifa de liberar sem custo os jogadores que atuam em Ucrânia e Rússia de seus contratos. Mesmo assim seu valor de mercado é considerado acessível, de apenas 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,3 mi).

A segunda sondagem que está sendo feita pelo Alviverde é pelo ponta-esquerdo e centroavante Fernando, revelado pelo próprio clube e vendido ao Shakhtar Donetsk por 5,5 milhão de euros (cerca de R$ 30,5 mi), em 2018.

Fernando está no Brasil. Voltou no início da semana junto de colegas de equipe e de outros times ucranianos, liberados por conta da guerra. Até então vinha tendo uma ótima temporada no Shakhtar, com oito gols em 14 jogos.

Fernando não teve grandes oportunidades no time principal do Verdão quando subiu das categorias de base. Tem apenas um gol marcado pelo clube, no Campeonato Paulista de 2018, na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano.

A reportagem que Fernando atenderia requisitos estabelecidos pela diretoria para a busca de reforços, como a pouca idade, a negociação sendo feita com apenas os salários sendo pagos e poder de revenda futura.

Por meio de sua assessoria, o Palmeiras diz que "está sempre monitorando o mercado de olho em boas oportunidades", mas descartou que estejam ocorrendo negociações neste momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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