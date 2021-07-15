Além de Renato Augusto, Corinthians busca reforços para o ataque

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians estão empolgados com a possibilidade da volta de Renato Augusto, que seria o primeiro reforço do clube para este ano. No entanto, o meio-campista não é o único alvo da diretoria corintiana, que busca contratações para outros setores, principalmente o ofensivo, que é carente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na visão dos dirigentes corintianos, Renato chegaria como um nome para mudar o patamar da equipe, um reforço extra classe, que não traria contestação, vestiria a camisa e jogaria como titular absoluto do meio-campo. Para isso, será feito o esforço necessário, sem cometer loucuras financeiras.

Como a situação dos cofres do clube não é boa, mesmo após enxugar a folha salarial em cerca de R$ 4,5 milhões, dificilmente um reforço do mesmo nível de Renato chegaria neste momento, mas certamente as contratações não serão limitadas ao meia, pelo menos mais dois jogadores podem se juntar ao elenco.A busca será por atletas que possam adicionar qualidade ao grupo e que não sejam "iguais" ao que Sylvinho já dispõe, tanto no profissional quanto na base. Se não serão extra classe como Renato Augusto, a ideia é que possam chegar com status de titular e o foco é por atacantes, que mudem o perfil do setor.

Um foco dos dirigentes é buscar um jogador que brigue por posição com Jô, que hoje não tem um reserva imediato. Cauê é considerado jovem, apesar de talentoso. Felipe tem ganhado espaço agora, mas também é muito novo e Luan atuou improvisado como "falso 9", ou seja, é uma posição bem carente.

Outro objetivo para o ataque seria um homem de lado de campo, com o estilo de Gustavo Mosquito, que possa dividir as atenções no setor. Vale lembrar que isso é buscado há algum tempo, sem sucesso, pela comissão técnica e pela diretoria. A última tentativa foi pedir a volta de Marquinhos, que estava emprestado ao Sport. Não houve ainda, porém, tempo para avaliar a opção.