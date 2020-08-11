futebol

Além de Hurtado, Red Bull Bragantino confirma a chegada de Lucas Evangelista

Meia-atacante revelado na base do São Paulo está no futebol europeu desde 2014 passando por Itália, Grécia, Portugal e França...
LanceNet

11 ago 2020 às 10:27

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 10:27

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
Enquanto o mercado do futebol em um contexto geral sofre com uma realidade mais contida de investimentos, priorizando a manutenção de suas peças e valor e "fazer caixa" com os ativos existentes nos elencos, o Red Bull Bragantino vai na linha contrária dessa máxima.
Depois de anunciar o atacante venezuelano Jan Hurtado, contratado junto ao Boca Juniors, o clube de Bragança Paulista anunciou oficialmente a chegada por empréstimo do meia-atacante Lucas Evangelista. O acordo entre as partes tem validade até junho de 2021 com a equipe tendo opção de compra ao término do acordo que seria de 4 milhões de euros, cotado em R$ 25,3 milhões.
Cria das categorias de base do São Paulo, o jogador atualmente com 25 anos de idade retorna ao Brasil após ficar seis anos distante da terra natal. Depois que foi negociado pelo clube da capital com a Udinese por 4 milhões de euros (equivalente na cotação da época a R$ 11,8 milhões), Lucas passou por Panathinaikos-GRE, Estoril-POR, Nantes-FRA e Vitória de Guimarães-POR, sua última equipe.
Com isso, o plantel do Braga chega a mais uma alternativa pensando nas linhas mais ofensivas do setor de meio-campo para o técnico Felipe Conceição que, anteriormente, tinha Bruno Tubarão, Pedro Naressi, Thonny Anderson e Vitinho.

