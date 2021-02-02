Além de Gabigol e Bruno Henrique, Flamengo pode perder zagueiro por suspensão na reta final do Brasileiro

Rogério Ceni pode ter que preparar a equipe de olho nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro com três desfalques por conta de possíveis suspensões. Isso porque, além de reativar o processo contra Bruno Henrique e marcar o julgamento de Gabigol para esta sexta-feira (5), a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Gustavo Henrique, nesta terça.O zagueiro será julgado pela expulsão no clássico entre Flamengo e Botafogo, ocorrido no dia 5 de dezembro, pelo Brasileirão. Gustavo Henrique puxou a camisa de um jogador rival perto da área e levou cartão vermelho direto. A pena prevista para o defensor, denunciado no artigo 250, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consiste em praticar ato desleal ou hostil durante a partida, pode ser de um a três jogos de suspensão.