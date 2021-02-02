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Além de Gabigol e Bruno Henrique, Flamengo pode perder zagueiro por suspensão na reta final do Brasileiro

Rubro-Negro terá mais cinco jogos para ir em busca do título brasileiro. E Rogério Ceni pode ter três desfalques caso o STJD puna o trio - além dos atacantes, Gustavo Henrique...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:02

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:02

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Rogério Ceni pode ter que preparar a equipe de olho nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro com três desfalques por conta de possíveis suspensões. Isso porque, além de reativar o processo contra Bruno Henrique e marcar o julgamento de Gabigol para esta sexta-feira (5), a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Gustavo Henrique, nesta terça.O zagueiro será julgado pela expulsão no clássico entre Flamengo e Botafogo, ocorrido no dia 5 de dezembro, pelo Brasileirão. Gustavo Henrique puxou a camisa de um jogador rival perto da área e levou cartão vermelho direto. A pena prevista para o defensor, denunciado no artigo 250, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consiste em praticar ato desleal ou hostil durante a partida, pode ser de um a três jogos de suspensão.

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