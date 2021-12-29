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Além de ex-River Plate, jogador do Guarani também deve se tornar reforço do Coritiba

Conversas com o meio-campista Régis estão avançadas e clube do Alto da Glória espera confirmação de acerto ainda em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 11:04

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:04

A reta final de 2021 tem sido produtiva para o Coritiba no sentido de encontrar peças para reforçar o plantel. Isso porque além de se adiantar nas conversas visando contratar o atacante uruguaio Pablo García, com passagem pela base do River Plate, o Verdão também está avançado na busca pelo meio-campista Régis, que disputou a última temporada pelo Guarani.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!De acordo com informação divulgada pela jornalista Nadja Mauad, do Grupo Globo, a parte verbal está adiantada entre as partes ao ponto do clube do Alto da Glória estar apenas aguardando o ok definitivo por parte do staff do atleta, já que a proposta em si estaria nas mãos dos representantes de Régis.
Neste momento, o jogador está sem clube, já que o último vínculo existente se encerrou no dia 30 de novembro, algo que também retira a necessidade do pagamento de qualquer taxa de transferência para a sua liberação.
Aos 29 anos de idade, o jogador com passagem em outros clubes importantes do cenário nacional como Sport, Palmeiras, Bahia, Corinthians e Cruzeiro vem de grande temporada no clube de Campinas pela Série B do Brasileirão.
Apesar do time do interior paulista não ter conseguido retornar a elite nacional, individualmente Régis teve números bastante relevantes da ordem de nove gols e 10 assistências durante suas 29 partidas disputadas na segunda divisão, sendo considerado um dos grandes valores no Guarani.
Crédito: Jogadorteve20participaçõesemgolsnas36partidaspeloBugre(CelsoCongilio/GuaraniFC

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