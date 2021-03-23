Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Além de Ernando e Cano, Vasco preserva mais três jogadores para o jogo contra o Macaé. Entenda
futebol

Além de Ernando e Cano, Vasco preserva mais três jogadores para o jogo contra o Macaé. Entenda

Ricardo Graça, MT e Bruno Gomes serão poupados da partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca; centroavante argentino já havia sido vetado por Marcelo Cabo...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 20:21

Crédito: MT vem sendo um dos destaques do Vasco na temporada, mas não joga nesta quarta-feira (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco vai a campo nesta quarta-feira, contra o Macaé, com o time bastante modificado em relação aos últimos jogos. Além de Ernando, lesionado, e Germán Cano, que ainda se recupera após problema físico, o Cruz-Maltino confirmou outras três ausências: Ricardo Graça, MT e Bruno Gomes serão preservados. O clube afirma ser um processo para condicionar os jogadores para a temporada toda.- O departamento de saúde e performance tem analisado com muito critério a condição de cada atleta nesse início de temporada. Trata-se de um retorno atípico, pois tivemos o início de uma nova temporada muito próxima da anterior - explicou o coordenador científico do clube, Marcos Cezar, antes de completar:
- O importante nesse momento é equalizarmos as cargas de treinamento e jogos para que o grupo consiga um nível ótimo de performance na busca do principal objetivo de 2021, que é o acesso para a Série A - disse ao site oficial do clube cruz-maltino.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Desta forma, a provável escalação do Vasco é: Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Caio Lopes (Juninho) e Andrey; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno; Tiago Reis (Laranjeira ou Carlinhos).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados