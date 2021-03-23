Além de Ernando e Cano, Vasco preserva mais três jogadores para o jogo contra o Macaé. Entenda

O Vasco vai a campo nesta quarta-feira, contra o Macaé, com o time bastante modificado em relação aos últimos jogos. Além de Ernando, lesionado, e Germán Cano, que ainda se recupera após problema físico, o Cruz-Maltino confirmou outras três ausências: Ricardo Graça, MT e Bruno Gomes serão preservados. O clube afirma ser um processo para condicionar os jogadores para a temporada toda.- O departamento de saúde e performance tem analisado com muito critério a condição de cada atleta nesse início de temporada. Trata-se de um retorno atípico, pois tivemos o início de uma nova temporada muito próxima da anterior - explicou o coordenador científico do clube, Marcos Cezar, antes de completar:
- O importante nesse momento é equalizarmos as cargas de treinamento e jogos para que o grupo consiga um nível ótimo de performance na busca do principal objetivo de 2021, que é o acesso para a Série A - disse ao site oficial do clube cruz-maltino.
Desta forma, a provável escalação do Vasco é: Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Caio Lopes (Juninho) e Andrey; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno; Tiago Reis (Laranjeira ou Carlinhos).