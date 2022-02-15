Além das pontas, o Vasco tem carências urgentes? Confira o atual elenco de Zé Ricardo

O técnico Zé Ricardo chegou a contemporizar a derrota para o Botafogo, no último domingo. A própria torcida não fez uma crise, apesar da natural insatisfação, após o clássico perdido. Mas todo revés pode gerar lições. O LANCE!, então, levanta o debate: além de aproveitar as oportunidades criadas, o fim de semana mostrou mais carências do que o elenco do Vasco já tem?Foram 14 contratações até aqui, incluindo os ainda não anunciados oficialmente Quintero e Luiz Henrique. E independentemente do sistema tático adotado, a necessidade de pontas já era latente.

- O Vasco como qualquer grande equipe está sempre atento para oportunidades, mas todos sabem da dificuldade que tivemos para montar esse grupo. Mas a gente ainda busca pelo menos mais um atacante de beirada para poder seguir no Carioca e, quem sabe, até contar com ele para a Copa do Brasil - explicou Zé Ricardo, citando o duelo contra a Ferroviária (SP), em duas semanas. E o treinador prosseguiu:

- Essa semana chegaram alguns jogadores para a gente, casos do Quintero e do Luiz Henrique. E, certamente, com a volta do Vitinho e do Yuri Lara, quem sabe possamos ter jogadores com características que ainda não temos - projetou o comandante, citando jogadores atualmente lesionados.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Confira o elenco atual do Vasco:

Goleiros: Thiago Rodrigues, Alexander, Halls e VanderleiZagueiros: Ulisses, Anderson Conceição, Quintero, Cangá e Zé VitorLaterais-direito: Weverton, JP Galvão e Léo MatosLaterais-esquerdo: Riquelme e EdimarVolante: Galarza, Zé Gabriel, Yuri Lara, Matheus Barbosa, Weverton JesusMeias: Juninho, MT, Bruno Nazário, Nene, Sarrafiore, Vitinho, Laranjeira, IsaquePontas: Sánchez, Gabriel Pec, ViníciusCentroavantes: Raniel, Getúlio, Figueiredo

Além dos pontas, há posição de extrema urgência no elenco cruz-maltino?