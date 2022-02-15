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Além das pontas, o Vasco tem carências urgentes? Confira o atual elenco de Zé Ricardo

Treinador admite há semanas que espera por reforços para as beiradas do ataque, mas grupo de jogadores talvez precise ser preenchido noutras posições...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 07:30
O técnico Zé Ricardo chegou a contemporizar a derrota para o Botafogo, no último domingo. A própria torcida não fez uma crise, apesar da natural insatisfação, após o clássico perdido. Mas todo revés pode gerar lições. O LANCE!, então, levanta o debate: além de aproveitar as oportunidades criadas, o fim de semana mostrou mais carências do que o elenco do Vasco já tem?Foram 14 contratações até aqui, incluindo os ainda não anunciados oficialmente Quintero e Luiz Henrique. E independentemente do sistema tático adotado, a necessidade de pontas já era latente.
- O Vasco como qualquer grande equipe está sempre atento para oportunidades, mas todos sabem da dificuldade que tivemos para montar esse grupo. Mas a gente ainda busca pelo menos mais um atacante de beirada para poder seguir no Carioca e, quem sabe, até contar com ele para a Copa do Brasil - explicou Zé Ricardo, citando o duelo contra a Ferroviária (SP), em duas semanas. E o treinador prosseguiu:
- Essa semana chegaram alguns jogadores para a gente, casos do Quintero e do Luiz Henrique. E, certamente, com a volta do Vitinho e do Yuri Lara, quem sabe possamos ter jogadores com características que ainda não temos - projetou o comandante, citando jogadores atualmente lesionados.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Confira o elenco atual do Vasco:
Goleiros: Thiago Rodrigues, Alexander, Halls e VanderleiZagueiros: Ulisses, Anderson Conceição, Quintero, Cangá e Zé VitorLaterais-direito: Weverton, JP Galvão e Léo MatosLaterais-esquerdo: Riquelme e EdimarVolante: Galarza, Zé Gabriel, Yuri Lara, Matheus Barbosa, Weverton JesusMeias: Juninho, MT, Bruno Nazário, Nene, Sarrafiore, Vitinho, Laranjeira, IsaquePontas: Sánchez, Gabriel Pec, ViníciusCentroavantes: Raniel, Getúlio, Figueiredo
Além dos pontas, há posição de extrema urgência no elenco cruz-maltino?
Crédito: ElencodoVascovivemomentodeajustesantesdaCopadoBrasil(RafaelRibeiro/Vasco

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