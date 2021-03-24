Alegria, confiança e emoção: os bastidores do Fluminense no título do Campeonato Brasileiro sub-18

"Vamos 'Fluzão', vamos ganhar, eu sou do clube tantas vezes campeão". Assim cantaram as jogadoras do Fluminense na entrada do ônibus que as levou até o estádio do Beira-Rio, onde, mais tarde, sagrariam-se campeãs brasileiras sub-18. O clima de alegria e confiança esteve presente com o elenco Tricolor durante toda a noite do dia 21 de março.> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do FluminenseA partida teve emoção do início ao fim. A equipe carioca abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, mas sofreu a virada e perdeu por 4 a 1. Na ida, o Fluminense venceu por 2 a 1, porém, segundo o regulamento, o campeão seria conhecido nos pênaltis. O Tricolor venceu a disputa por 7 a 6 e conquistou o título inédito. - Eu não sei o que estou sentindo, sensação incrível de terminar meu último ano como sub-18 sendo campeã brasileira. Só tenho a agradecer a cada uma que lutou e correu por mim. Agradeço a cada uma, a comissão que confiou em mim e a todos. Só tenho que agradecer e comemorar. Estamos no Beira-Rio fazendo história - comemorou a capitã Andressa emocionada.