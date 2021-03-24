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Alegria, confiança e emoção: os bastidores do Fluminense no título do Campeonato Brasileiro sub-18

As 'Guerreiras do Fluminense' conquistaram o título inédito nos pênaltis, no Beira-Rio, contra o Internacional...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 17:39
Crédito: Jogadoras comemoram o título no vestiário do Beira-Rio (Imagem: Reprodução/Flu TV
"Vamos 'Fluzão', vamos ganhar, eu sou do clube tantas vezes campeão". Assim cantaram as jogadoras do Fluminense na entrada do ônibus que as levou até o estádio do Beira-Rio, onde, mais tarde, sagrariam-se campeãs brasileiras sub-18. O clima de alegria e confiança esteve presente com o elenco Tricolor durante toda a noite do dia 21 de março.> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do FluminenseA partida teve emoção do início ao fim. A equipe carioca abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, mas sofreu a virada e perdeu por 4 a 1. Na ida, o Fluminense venceu por 2 a 1, porém, segundo o regulamento, o campeão seria conhecido nos pênaltis. O Tricolor venceu a disputa por 7 a 6 e conquistou o título inédito. - Eu não sei o que estou sentindo, sensação incrível de terminar meu último ano como sub-18 sendo campeã brasileira. Só tenho a agradecer a cada uma que lutou e correu por mim. Agradeço a cada uma, a comissão que confiou em mim e a todos. Só tenho que agradecer e comemorar. Estamos no Beira-Rio fazendo história - comemorou a capitã Andressa emocionada.
A heroína do título foi a goleira Ravena que defendeu quatro cobranças de pênalti. Depois de beijar a medalha, ela comemorou "estava escrito, estava escrito".
A autora do único gol tricolor na partida durante o tempo regulamentar, Luany, brincou dizendo que vai comemorar até dezembro.
- Agora eu sou campeã brasileira, agora vai ter que me aturar, vou postar (levantou a medalha do peito) até dezembro.

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