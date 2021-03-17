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Alegando redução de custos, Cruzeiro demite o massagista Geradinho, que estava no clube desde 1980

A Raposa confirmou a saída do profissional, que esteve presente em várias campanhas vitoriosas como Supercopa e Libertadores da América...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 18:26
Crédito: Geraldinho ainda tem pendências a receber do Cruzeiro, como salários atrasados-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Alegando redução de custos, o Cruzeiro demitiu um dos seus funcionários mais antigos, que estava no clube desde 1980. O roupeiro Geraldinho foi desligado da Raposa. A informação foi veiculada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo L!. O Cruzeiro confirmou a demissão de Geraldinho. rGeraldo Barros, o Geraldinho, estava desde o começo dos anos 1980 na Raposa e seguiu no clube em várias campanhas vitoriosas, como Libertadores, Copa do Brasil e Supercopa da Libertadores. O Cruzeiro está com pendências com o massagista, com salários atrasados, como o time de futebol e funcionários.

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