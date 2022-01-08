Alegando questões pessoais, membro da comissão técnica de Paulo Sousa não virá mais trabalhar no Flamengo

Alegando questões pessoais, o português César Andrade não fará mais parte da comissão técnica de Paulo Sousa no Flamengo. O técnico desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e já iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu. Com a baixa do profissional, que seria o auxiliar da parte tecnológica, são seis nomes que chegam ao clube junto de Paulo Sousa. Veja tudo sobre eles aqui!A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Gilmar Ferreira, do "Extra", e confirmada pelo LANCE!. A princípio, não virá outro profissional para suprir a ausência de César Andrade, que estaria ativo no dia a dia, junto a Paulo Sousa, recolhendo dados na parte física, por exemplo, do Flamengo e de rivais.