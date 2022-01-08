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Alegando questões pessoais, membro da comissão técnica de Paulo Sousa não virá mais trabalhar no Flamengo

O português César Andrade seria o auxiliar na parte tecnológica, recolhendo dados específicos na parte física, por exemplo, de jogadores do Flamengo e dos adversários...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 10:41

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 10:41

Alegando questões pessoais, o português César Andrade não fará mais parte da comissão técnica de Paulo Sousa no Flamengo. O técnico desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e já iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu. Com a baixa do profissional, que seria o auxiliar da parte tecnológica, são seis nomes que chegam ao clube junto de Paulo Sousa. Veja tudo sobre eles aqui!A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Gilmar Ferreira, do "Extra", e confirmada pelo LANCE!. A princípio, não virá outro profissional para suprir a ausência de César Andrade, que estaria ativo no dia a dia, junto a Paulo Sousa, recolhendo dados na parte física, por exemplo, do Flamengo e de rivais.
Desta forma, os profissionais que chegam ao Flamengo para compor a comissão técnica de Paulo Sousa são: Manuel Cordeiro (auxiliar técnico), Victor Sanchez (auxiliar técnico), Paulo Grilo (preparador de goleiros), António Gomez (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e Lluis Sala (preparador físico).
Todos estavam com o treinador na seleção da Polônia - trabalho interrompido por Paulo para assumir o Flamengo -, o que não era o caso de César Andrade.
Crédito: PauloSousachegaaoFlamengocomseisprofissionaisnacomissãotécnica(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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