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Alef Manga reforça o desejo de defender o Santos

Destaque do Goiás na Série B teve passagem pelas categorias de base do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 19:36

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 19:36

De férias em Santos, o atacante Alex Manga, um dos destaques do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, reforçou o desejo de defender o Peixe na próxima temporada. Em entrevista ao programa Tribuna Esporte, da TV Tribuna, o jogador falou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Santos.- Eu sou santista, sou criado aqui. Espero que dê tudo certo. Tenho essa vontade de vestir a camisa do Santos, mas deixo isso com meu empresário - afirmou o jogador.
As conversas entre Santos e Alef Manga foram reveladas pelo DIÁRIO DO PEIXE na semana passada. O jogador pertence ao Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e tem passe fixado em torno de R$ 1,5 milhão.Alef Manga foi revelado, curiosamente, pelo próprio Santos. Ele tem 27 anos, passou pelas categorias de base ainda muito jovem, com 13 anos, treinou com Neymar, Gabigol, Thiago Maia, mas não ficou muito tempo no clube. Nascido em Santos, o jogador foi para o Jabaquara, onde estreou no profissional.
De lá para cá, rodou por vários clubes como Bandeirante, Cascavel, Maringá, Oliveirense, de Portugal, Resende-RJ, Coruripe, Volta Redonda e Goiás, na última temporada.
Crédito: AlexMangapodereforçaroSantosem2022(Foto:FernandoLima/Goiás

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