Alcoyano x Real Madrid: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Vai começar a Copa do Rei para o Real Madrid. Nesta quarta-feira, o time de Zinédine Zidane estreia na competição eliminatória, em duelo válido pela terceira fase. O adversário será o Alcoyano, que disputa a terceira divisão nacional. A partida acontece às 17h (de Brasília), no Estádio El Collao.

+ Veja a tabela da La LigaApós ser eliminado na semifinal da Supercopa da Espanha, os atuais campeões nacionais vão em busca do vigésimo título de Copa do Rei na história. Antes da partida, o técnico Zidane fez questão de dizer que não existe jogo fácil, independente da situação do adversário.

- Não será um jogo de favas contadas, já que o Alcoyano eliminou uma equipe da primeira divisão (Huesca). Sabemos das características especiais desta competição e teremos de estar a 100%. Estamos conscientes do nível da equipe que vamos enfrentar.

Zizou também falou que vencer esta competição está nos planos do clube. Desde que assumiu o comando merengue, o francês ainda não conseguiu este troféu. Apesar da vontade de vencer, o Real Madrid não deverá escalar força máxima, tendo em campo uma equipe alternativa.

Ficaria muito satisfeito se pudesse ganhar este torneio. Trabalhamos para conquistar títulos em qualquer competição. O nosso objetivo é estar dia a dia preparados para vencer os jogos, apesar de nem sempre se poderem ganhar todos. Mas sim, é verdade que ambiciono ganhar a Copa do Rei.

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Já o Alcoyano, quer ser zebra mais uma vez. Após eliminar o Huesca na fase anterior com o gol da vitória por 2 a 1 sendo marcado aos 40 minutos do segundo tempo, a equipe da terceira divisão vai em busca de uma vitória que será ficará entre os maiores feitos de sua história.FICHA TÉCNICA

Alcoyano x Real MadridCopa do Rei - Terceira fase

Data e horário: 20/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio El Collao, em Alcoi (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: Raúl Cabañero Martínez e José Gallego García Onde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

ALCOYANO (Técnico: Vicente Parras)Figueras; Sánchez, González, Ferriz e Carbonnell; Camacho, Casanova, Ñíguez e López; El Ghezouani e Jona.

Desfalques: Raillo e Garces (lesionados).

REAL MADRID (Técnico: Zinédine Zidane)Lunin; Odriozola, Éder Militão, Nacho Fernéndez e Marcelo; Casemiro, Valverde e Odegaard; Asensio, Vini Jr. e Mariano Díaz.