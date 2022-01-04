Alcoyano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

O Real Madrid viaja e reencontra o Alcoyano pela Copa do Rei nesta quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Na última temporada, a equipe da terceira divisão da Espanha conseguiu derrotar os merengues de virada e buscam repetir o feito, enquanto o time de Carlo Ancelotti tenta reescrever a história e brigar pelo título do torneio.SEM PENSAR NO PASSADO- É um jogo distinto, pois é um confronto direto, jogando fora de casa, em um torneio importante. Nosso objetivo é vencer a Copa do Rei. Vamos precisar de muitas coisas além da qualidade. Vencer os duelos, a bola parada, concentração... Os jogadores sabem o que aconteceu (na derrota para o Alcoyano em 2021) e o que não pode acontecer agora - disse Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.
VAI RODAR O ELENCOO comandante italiano confirmou que o Real Madrid tem baixas por lesão, como são os casos de Benzema, Modrid e Mendy. Além disso, Vinícius Júnior segue se recuperando após ter testado positivo para Covid-19 e Lunin será o goleiro titular da equipe.
FICHA TÉCNICA:Alcoyano x Real Madrid
Data e horário: 5/1/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio El Collao, em Alcoi (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALCOYANO (Técnico: Vicente Parras)Juan; Lillo, Blanco, Ferriz e Carbonell; Anton, I Garcia, Juanan e J Garcia; Mourad e Vega
Desfalques: Ángel López (suspenso)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Lunin; Vazquez, Nacho, Vallejo e Marcelo; Camavinga, Blanco e Valverde; Hazard, Mariano e Peter
Desfalques: Dani Carvajal, Karim Benzema, Luka Modric e Ferland Mendy (machucados). Vinicius Junior, Luka Jovic e Gareth Bale (Covid-19)