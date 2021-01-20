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Alcoyano surpreende e elimina o Real Madrid em virada na Copa do Rei

Equipe da terceira divisão espanhola faz partida história contra os merengues, conseguindo a classificação na competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 19:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 19:30

Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID
Nesta quarta-feira, Alcoyano e Real Madrid se enfrentaram pela Copa do Rei. Em uma partida que os merengues esperavam sair com uma vitória tranquila, surpresas passaram a acontecer. Apesar do gol de Éder Militão, o Alcoyano conseguiu empatar com José Solbes, e a virada história chegou na prorrogação com Juanan Casanova.
O Real Madrid vai levar a liderança do Espanhol? Veja a tabelaSEM EMOÇÕESEm uma primeiro tempo com esperança de domínio do Real Madrid, o que se viu foi o esperado. A equipe visitante manteve a posse da bola durante a maior parte do tempo, e foi a única que finalizou na primeira parte da partida. Ainda assim, esperava-se mais de um time com amplo domínio.
DUPLA BRASILEIRAO primeiro gol da partida saiu com dois defensores brasileiros. Éder Militão marcou, e quem deu a assistência para o ex-jogador do São Paulo foi Marcelo, ex-Fluminense. Com um gol "ex-tricolor", o Real Madrid saiu na frente do placar em Alcoy já aos 45 minutos do primeiro tempo.
FEZ HISTÓRIAO Real Madrid administrava o 1 a 0 na segunda etapa, segurando a classificação nos braços. A equipe da capital espanhol não contava com a surpresa que estava por vir. Aos 35 minutos, José Solbes, que havia entrado no segundo tempo no lugar do atacante Jona, empatou para o Alcoyano, em um gol histórico do clube.
DECIDIUCom um empate improvável no placar, o Real Madrid seguiu pressionando o Alcoyano na prorrogação. Ramon Lopez, da equipe da casa, foi expulso após entrada em Casemiro, e o sonho da virada parecia longe. Em um contra-ataque, Ali Diakite cruzou para Juanan Casanova, que virou para a classificação do Alcoyano.
SEQUÊNCIAO Alcoyano enfrenta em casa o Orihuela, pela Segunda B, a terceira divisão espanhola, às 8h (de Brasília) no domingo. O Real Madrid, por sua vez, entra em campo contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da competição.

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