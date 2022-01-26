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Alba vetou contratação de Neymar pelo Barcelona, revela jornalisa

Há dois anos, lateral-esquerdo teria dito a Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, que deixaria o clube caso o brasileiro retornasse do Paris Saint-Germain...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 10:46
Jordi Alba, lateral-esquerdo do Barcelona, vetou o retorno de Neymar ao clube catalão há dois anos, revelou o jornalista Albert Lesan. Na época, o ala canhoto havia dito ao então presidente Josep Maria Bartomeu que deixaria a equipe culé caso a contratação do brasileiro se concretizasse.Apesar do desejo de Lionel Messi em reeditar o trio MSN, ao lado de Suárez e Neymar e que rendeu o último título de Champions League ao clube blaugrana, Alba esteve relutante por ter sido reserva em algumas partidas no período em que Neymar jogava na Catalunha na equipe de Luis Enrique.
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Há dois anos, Neymar ainda não havia renovado seu contrato com o PSG até 2025 e estava disposto a deixar o clube francês. No entanto, por conta da pandemia da Covid-19 e dos problemas econômicos que atingiram o Barcelona, a negociação não conseguiu ir adiante.
Com isso, Jordi Alba não deixou o Barcelona, com quem tem contrato até 2024. Além de não contratar Neymar, o clube catalão negociou a saída de Suárez em 2020 e Lionel Messi deixou a Catalunha para se juntar ao brasileiro no PSG após não entrar em acordo para renovação de contrato.
Crédito: JordiAlbavetouretornodeNeymaraoBarcelonahádoisanos(FOTO:SergeiSUPINSKY/AFP

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