Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Após as eliminações na Supercopa da Espanha e da Copa do Rey, o Barcelona se prepara para dar a volta por cima no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe Blaugrana enfrenta o Alavés no Estádio de Mendizorroza, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da La Liga.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaComo dito acima, o Barcelona vem de uma sequência ruim na temporada. No dia 12 de janeiro, foi eliminado da Supercopa da Espanha depois de perder para o Real Madrid na prorrogação. Posteriormente, no dia 20, também na prorrogação, foi derrotado pelo Athletic Club, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa del Rey.