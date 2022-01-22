Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Após as eliminações na Supercopa da Espanha e da Copa do Rey, o Barcelona se prepara para dar a volta por cima no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe Blaugrana enfrenta o Alavés no Estádio de Mendizorroza, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da La Liga.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaComo dito acima, o Barcelona vem de uma sequência ruim na temporada. No dia 12 de janeiro, foi eliminado da Supercopa da Espanha depois de perder para o Real Madrid na prorrogação. Posteriormente, no dia 20, também na prorrogação, foi derrotado pelo Athletic Club, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa del Rey.
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O momento do Alavés é ainda mais delicado. Hoje, o time ocupa a vice lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 17 pontos conquistados. Assim, a equipe do técnico José Luis Mendilibar busca a primeira vitória em 2022 para iniciar a reação e se garantir na elite do futebol espanhol.FICHA TÉCNICAAlavés x BarcelonaData e horário: 23/01/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria (ESP)Árbitro: Jorge Figueroa VázquezAssistentes: José María Sánchez Martínez e Valentín Pizarro GómezOnde assistir: Star+
PROVÁVEIS TIMES
ALAVÉS (Técnico: José Luis Mendilibar)Pacheco; Aguirregabiria, Miazga, Lejeune e Lopez; Jason, Moya, Garcia e Rioja; De La Fuente e Joselu.
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Daniel Alves, Araujo, Pique e Alba; Busquets, Frenkie de Jong e Pedri; Ferran Torres, Luuk de Jong e Ferran Jutgla.