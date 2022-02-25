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Alan Ruschel se revolta com defesa da Chapecoense em atraso de pagamento indenizatório

Ex-jogador do clube que estava no avião da tragédia aérea de 2016 gravou um depoimento que foi publicado em sua rede social...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 15:06
Uma das vítimas que conseguiram sobreviver ao trágico acidente aéreo com a delegação da Chapecoense no ano de 2016, o lateral-esquerdo Alan Ruschel tem uma transcendental identificação em números, conquistas e de história de vida com o clube catarinense.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Porém, nesta semana o jogador que teve como última equipe o América-MG foi as redes sociais demonstrar um misto de revolta e tristeza com a postura da equipe que representa juridicamente a Chape no acordo judicial para pagamento de indenização a familares e vítimas da tragédia. Márcio Cunha/Chapecoense)' data-has-syndication-rights='1' data-license-id='20200722518920513' data-licensor-name='LANCE' />Jogador é o único sobrevivente que seguiu jogando (Foto> Márcio Cunha/Chapecoense)Segundo relatou Alan depois de ter acesso ao conteúdo da defesa, já que ele entrou na justiça após o atraso do pagamento, foi argumentado para que ele não recebesse a quantia proveniente de danos morais o fato de ele "não ter sido vítima, mas sim um sobreviente".
A defesa continua apontando que o jogador passando por uma situação que "deu notoriedade ao reclamante e alavancou seus ganhos, bastando-se verificar o histórico em sua carteira de trabalho, sua imagem valorizou-se e passou a ter notoriedade mundial".
Além disso, o texto continua com argumentos como se a vida do atleta hoje com 32 anos de idade "tivesse continuado normalmente", estando incluso como evento de demonstração o seu casamento, ocorrido alguns meses depois do acidente na região de Medellín.

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