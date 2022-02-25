Alan Ruschel se revolta com defesa da Chapecoense em atraso de pagamento indenizatório

Uma das vítimas que conseguiram sobreviver ao trágico acidente aéreo com a delegação da Chapecoense no ano de 2016, o lateral-esquerdo Alan Ruschel tem uma transcendental identificação em números, conquistas e de história de vida com o clube catarinense.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Porém, nesta semana o jogador que teve como última equipe o América-MG foi as redes sociais demonstrar um misto de revolta e tristeza com a postura da equipe que representa juridicamente a Chape no acordo judicial para pagamento de indenização a familares e vítimas da tragédia. Márcio Cunha/Chapecoense)' data-has-syndication-rights='1' data-license-id='20200722518920513' data-licensor-name='LANCE' />Jogador é o único sobrevivente que seguiu jogando (Foto> Márcio Cunha/Chapecoense)Segundo relatou Alan depois de ter acesso ao conteúdo da defesa, já que ele entrou na justiça após o atraso do pagamento, foi argumentado para que ele não recebesse a quantia proveniente de danos morais o fato de ele "não ter sido vítima, mas sim um sobreviente".