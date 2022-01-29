Alan Ruschel relembra título nacional inédito na Chape: 'Superei dificuldades e provei meu valor'

O fim de semana será especial e de boa lembrança para o lateral-esquerdo Alan Ruschel. Personagem histórico da Chapecoense, há um ano o jogador escrevia uma das mais gloriosas páginas da sua trajetória na equipe catarinense já que, no dia 29 de janeiro de 2021, a equipe capitaneada por Ruschel conquistava seu primeiro título em âmbito nacional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNaquela oportunidade, o Verdão do Oeste venceu a equipe do Confiança por 3 a 1 e, em competição disputada ponto a ponto com o América-MG, ergueram a taça do Brasileirão da Série B graças ao saldo de gols. Foi um momento especial para o lateral e capitão da equipe por todas as dificuldades dentro e fora das quatro linhas que superou, ajudando a equipe em sua primeira conquista nacional na figura de capitão.

Coincidentemente, aquela foi sua partida de número 99 pelo time de Chapecó e a última pelo clube antes de se transferir para o Cruzeiro e, posteriormente, para o América-MG. Com o atleta em campo, a Chapecoense teve um aproveitamento de 65,43% dos pontos.

- Fico feliz por ter escrito meu nome na história da Chape. Foi lá que ajudei no primeiro título internacional, nacional e ganhei outros títulos. Superei dificuldades, provei meu valor e mostrei dentro de campo que poderia atuar ainda em alto nível. Agradeço a Deus e todos os torcedores que me acompanharam e acreditaram no meu trabalho. A Chapecoense vai sempre estar marcada na minha história - diz Alan Ruschel.

Após terminar seu empréstimo no América Mineiro, o lateral voltou para o Cruzeiro e aguarda por definições para a atual temporada.