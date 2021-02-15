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Alan Ruschel fala em grande passo na carreira ao fechar com o Cruzeiro e se diz pronto para encarar o desafio

O lateral-esquerdo deixou a Chapecoense, que voltou a Série A, para tentar colocar o time mineiro na elite nacional em 2022...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 17:08

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 17:08

O elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, visando a pré-temporada 2021. O grupo fez treinamentos em dois períodos na Toca II. Os atletas chegaram ao CT ao longo dia e iniciaram o regime de concentração. De terça até sexta-feira haverá treino em dois períodos, sempre às 9h e às 16h.
As novidades ficam por conta dos recém-contratados Alan Ruschel, Felipe Augusto, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Marcinho. Além deles, também se junta ao plantel principal o atacante Guilherme Mendes, que atuou pelo sub-20 na última temporada.
Já Guilherme Matos (zagueiro), Geovane (zagueiro) e Weverton (zagueiro), que fazem parte da categoria sub-20, estarão à disposição do técnico Felipe Conceição ao longo da pré-temporada.
Ruschel falou do que o fez vir para a Raposa após ajudar a levar a Chapecoense de volta à Série A do Brasileirão. Confira no vídeo acima a apresentação do novo reforço do Cruzeiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Alan Ruschel assinou com a Raposa até o fim de 2022-(Divulgação/Cruzeiro)

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