Alan Ruschel espera mais uma grande exibição da Chape diante do Avaí

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

A Chapecoense reencontra o Avaí na semana que vem e o técnico Umberto Louzer continua com a preparação do elenco para o jogo que pode marcar a classificação para a semifinal, algo inimaginável depois da fase de classificação conturbada.Uma das peças importantes de Louzer é o lateral-direito Alan Ruschel, que espera mais uma atuação impecável do Verdão do Oeste para eliminar o Leão.

‘A gente venceu o jogo porque se preparou bem pra isso. A gente estava com único e exclusivo objetivo de fazer um grande jogo dentro de casa e conseguimos isso. Agora, com mais tempo para se preparar - porque quanto mais tempo, melhor. Assim como nós, o Avaí também teve uma pausa de uma semana por conta dos casos que ocorreram, mas já voltamos aos treinos e estamos nos preparando e estudando bem a equipe do Avaí. Analisando o primeiro jogo, vendo o que a gente errou pra não errar no jogo seguinte e, consequentemente, fazer mais uma grande partida’, afirmou à assessoria da Chape.

Ansiedade no primeiro jogo

No bate-papo, Alan Ruschel admitiu que teve uma crise de ansiedade antes da partida. Depois de quatro meses parado, o atleta falou sobre a felicidade de retomar a temporada com um triunfo.