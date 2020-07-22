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futebol

Alan Ruschel espera mais uma grande exibição da Chape diante do Avaí

No primeiro duelo das quartas de final, o Verdão do Oeste levou a melhor e venceu por 2 a 0...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:23
Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
A Chapecoense reencontra o Avaí na semana que vem e o técnico Umberto Louzer continua com a preparação do elenco para o jogo que pode marcar a classificação para a semifinal, algo inimaginável depois da fase de classificação conturbada.Uma das peças importantes de Louzer é o lateral-direito Alan Ruschel, que espera mais uma atuação impecável do Verdão do Oeste para eliminar o Leão.
‘A gente venceu o jogo porque se preparou bem pra isso. A gente estava com único e exclusivo objetivo de fazer um grande jogo dentro de casa e conseguimos isso. Agora, com mais tempo para se preparar - porque quanto mais tempo, melhor. Assim como nós, o Avaí também teve uma pausa de uma semana por conta dos casos que ocorreram, mas já voltamos aos treinos e estamos nos preparando e estudando bem a equipe do Avaí. Analisando o primeiro jogo, vendo o que a gente errou pra não errar no jogo seguinte e, consequentemente, fazer mais uma grande partida’, afirmou à assessoria da Chape.
Ansiedade no primeiro jogo
No bate-papo, Alan Ruschel admitiu que teve uma crise de ansiedade antes da partida. Depois de quatro meses parado, o atleta falou sobre a felicidade de retomar a temporada com um triunfo.
‘Sensação incrível voltar a jogar depois de muito tempo. Aquele friozinho na barriga, assim como todos os jogos, mas foi um jogo diferente, não vou mentir, porque estava realmente muito ansioso pra que a bola voltasse a rolar logo, porque não só eu, mas o clube, os meus companheiros e os torcedores estavam com saudades. E nós fomos premiados com uma vitória e isso nos deixou muito felizes’.

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