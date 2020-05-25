Alan Ruschel comemora sete anos do primeiro jogo pela Chapecoense

Ídolo na história da Chapecoense, Alan Ruschel comemorou sete anos de sua estreia com a camisa do Verdão do Oeste, no último domingo. Ela aconteceu em sua primeira passagem pela equipe catarinense, em 2013, onde o time disputava a Série B do Campeonato Brasileiro após conseguir o acesso no ano anterior. Naquela temporada, Alan disputou apenas seis partidas pela equipe de Santa Catarina, mas deixou boa impressão aos torcedores.E MAIS:Ibrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanIndependiente observa mercado europeu por jogador do AjaxDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaO seu primeiro jogo pela Chapecoense aconteceu na primeira rodada da Série B, contra a equipe do Boa Esporte, em partida fora de casa. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo venceu seu adversário por 4 x 1 e o lateral, além de estrear com a camisa da Chape, marcou o seu primeiro gol pelo clube aos três minutos da etapa complementar. Foi naquele ano que a equipe de Santa Catarina conseguiu o acesso à elite do futebol e sua terceira ascensão consecutiva.