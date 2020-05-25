Alan Ruschel comemora sete anos do primeiro jogo pela Chapecoense

Ídolo na história da Chapecoense, Alan Ruschel comemorou sete anos de sua estreia com a camisa do Verdão do Oeste, no último domingo. Ela aconteceu em sua primeira passagem pela equipe catarinense, em 2013, onde o time disputava a Série B do Campeonato Brasileiro após conseguir o acesso no ano anterior. Naquela temporada, Alan disputou apenas seis partidas pela equipe de Santa Catarina, mas deixou boa impressão aos torcedores.E MAIS:Ibrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanIndependiente observa mercado europeu por jogador do AjaxDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaO seu primeiro jogo pela Chapecoense aconteceu na primeira rodada da Série B, contra a equipe do Boa Esporte, em partida fora de casa. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo venceu seu adversário por 4 x 1 e o lateral, além de estrear com a camisa da Chape, marcou o seu primeiro gol pelo clube aos três minutos da etapa complementar. Foi naquele ano que a equipe de Santa Catarina conseguiu o acesso à elite do futebol e sua terceira ascensão consecutiva.
‘Fui coroado em estrear pelo clube e marcar meu primeiro gol pela Chapecoense também. Lembro com muito carinho daquele dia, pois aqui vivi e vivo muitas histórias e quero continuar coroando essa trajetória com títulos. Hoje, tenho uma linda história aqui e agradeço imensamente o torcedor que sempre me apoiou e incentivou em todas as horas’, afirma o camisa 28.
Com o nome marcado na Chapecoense, o jogador participou de jogos históricos contra Barcelona e Lyon que marcaram seu retorno ao futebol após o acidente. E partida contra a Roma onde marcou seu primeiro gol após seu retorno aos gramados. Desde então, Alan segue na equipe com apenas uma saída para uma breve passagem no Goiás. Somando todas as suas passagens, o capitão Alan Ruschel já atuou em 65 partidas e balançou as redes em quatro oportunidades. Além disso, conquistou dois estaduais e uma Copa Sul-Americana pela equipe de Chapecó. E MAIS: