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Alan especula recuperação em janeiro e traça meta: ‘Buscar espaço no Palmeiras’

Em entrevista, Cria da Academia descartou retorno ao Guarani, com quem tinha contrato até o fim da Série B, e revelou que pretende lutar por oportunidades no Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 12:15

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:15

Crédito: Reprodução/Instagram
Fora de combate devido a fraturas na tíbia e fíbula da perna esquerda, Alan está em processo de recuperação na Academia de Futebol do Palmeiras. O meia, que, até se lesionar, estava emprestado ao Guarani para a disputa da segunda divisão do campeonato brasileiro, passou por cirurgia no dia 03 de outubro.Em entrevista ao repórter Régis Melo, do portal ‘ge’, o atleta de 20 anos estimou um prazo de recuperação e descartou a possibilidade de retornar ao Bugre:
– Acho que tenho que ter a cabeça boa, trabalhar firme para voltar melhor e, se Deus quiser, quando voltar melhor, conseguir ter uma oportunidade no Palmeiras agora. Quando voltar, igual falei, quero buscar um espaço no Palmeiras – afirmou o garoto.
Cria do futsal alviverde, o meia tem sido presença constante nas seleções de base e carrega títulos tanto com a amarelinha quanto pelo Verdão. Seu nome já chegou a ser especulado em gigantes europeus como Barcelona e Real Madrid.
Em março de 2020, a Cria da Academia renovou seu contrato com o Palmeiras até 2023 e possui uma multa rescisória de 50 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 300 milhões).

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