Alan especula recuperação em janeiro e traça meta: ‘Buscar espaço no Palmeiras’

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Fora de combate devido a fraturas na tíbia e fíbula da perna esquerda, Alan está em processo de recuperação na Academia de Futebol do Palmeiras. O meia, que, até se lesionar, estava emprestado ao Guarani para a disputa da segunda divisão do campeonato brasileiro, passou por cirurgia no dia 03 de outubro.Em entrevista ao repórter Régis Melo, do portal ‘ge’, o atleta de 20 anos estimou um prazo de recuperação e descartou a possibilidade de retornar ao Bugre:

– Acho que tenho que ter a cabeça boa, trabalhar firme para voltar melhor e, se Deus quiser, quando voltar melhor, conseguir ter uma oportunidade no Palmeiras agora. Quando voltar, igual falei, quero buscar um espaço no Palmeiras – afirmou o garoto.

Cria do futsal alviverde, o meia tem sido presença constante nas seleções de base e carrega títulos tanto com a amarelinha quanto pelo Verdão. Seu nome já chegou a ser especulado em gigantes europeus como Barcelona e Real Madrid.